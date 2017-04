May busca más poder para el &lsqBrexit&rsquo

El 22 de enero, Theresa May dijo en una entrevista en la BBC: «No voy a convocar elecciones anticipadas. He sido muy clara. Creo que necesitamos un tiempo de estabilidad para enfrentarnos a los asuntos que este país encara». En marzo, su portavoz fue preguntado por la posibilidad de un adelanto de las legislativas. «No va a ocurrir», respondió.

Ayer, tras las vacaciones de Pascua, May descendió de las montañas de Snodownia, en el norte de Gales, donde pasó unos días con su marido, se reunió con el Gabinete y le anunció lo que luego expresaría en la puerta del 10 de Downing Street: «He decidido con reticencia que (Gran Bretaña) necesita una elección (&hellip) para asegurar el liderazgo fuerte y estable que el país necesita para el &lsquobrexit&rsquo».

No hubo filtración previa alguna. El cuaderno de bitácora en el buque de May se escribe en un puente de mando con acceso restringido a dos o tres consejeros. Escriben también los discursos a la tripulación británica. El de ayer se quejaba: «En este momento de enorme significación nacional debería haber unidad en Westminster (...). El país se está uniendo, pero no Westminster».

Westminster es un tropo habitual en el lenguaje político para referirse al Parlamento que reside en el palacio que lleva su nombre. May no ha perdido allí ninguna votación sobre el &lsquobrexit&rsquo. Ganó con mayorías holgadas las citas decisivas en la tramitación del proyecto de ley que le permitió informar a la Unión Europea, el 29 de marzo, de la disposición británica de iniciar la negociación.

Pero la líder conservadora reprochó ayer a sus rivales que recurran a «juegos políticos» para dificultar o impedir la marcha de la UE. ¿Qué ha ocurrido para que cambiase de opinión? Que en los últimos días los sondeos dan a su partido veinte o más puntos de ventaja en la intención de voto sobre los laboristas liderados por Jeremy Corbyn. Ni Margaret Thatcher ni Tony Blair en sus aplastantes victorias electorales, en 1983 y 1997, respectivamente, lograron tales ventajas porcentuales. Por el señuelo de tal victoria en el juego preferido de los políticos decidió May que las elecciones no encierran ahora un alto riesgo y por eso someterá hoy a la Cámara de los Comunes una moción para disolver el Parlamento y celebrar comicios legislativos el 8 de junio.

La coalición de conservadores y liberal-demócratas de 2010-15 introdujo una ley de mandatos fijos de cinco años. Era una reforma de la política para premiar el compromiso y la estabilidad e impedir el oportunismo de gobiernos convocando elecciones en circunstancias favorables. Elecciones generales en 2015, referéndum europeo en 2016 y nuevas generales en 2017 es ahora el balance conservador.

El paso de la moción, que requiere el apoyo de dos tercios de los diputados, parece asegurado. El líder laborista, Jeremy Corbyn, dio la bienvenida a la elección, también la escocesa Nicola Surgeon y el dirigente liberal-demócrata, Tim Farron. Los tres tendrían que acordar una coalición para formar un Gobierno alternativo si la campaña de siete semanas, en las que May no acudirá a debates, erosiona la ventaja de los sondeos.

El cálculo de la primera ministra es que aplastará a Corbyn; que en Escocia las elecciones serán una disputa sobre la conveniencia de un nuevo referéndum y pueden debilitar a los independentistas; que los liberal-demócratas pueden ganar unos cuantos escaños y el UKIP eurófobo no saldrá del hoyo en el que se encuentra; que la mayoría conservadora será notablemente mayor que los 17 escaños actuales.

Las consecuencias para el brexit&rsquo son también multifacéticas. Los partidarios de la permanencia en Europa tienen muy poco tiempo para promover alianzas electorales que hoy no llegan a embrionarias y, si obtiene la mayoría soñada, May podrá acentuar su realismo reciente sobre un &lsquobrexit&rsquo blando y largo sin depender de los recalcitrantes de su propio grupo parlamentario. Por esa razón subió ayer la cotización de la libra.