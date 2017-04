EE UU exhibe su amistad con Corea del Sur y China tras el misil fallido de Kim

A pesar de las reiteradas advertencias de la comunidad internacional, ayer Kim Jong-un ordenó apretar el botón y lanzar uno de sus misiles para probar que funciona correctamente y demostrar que no le tiembla el pulso. Desafortunadamente para él, los servicios de Inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos afirmaron que el artefacto había explotado poco después de haber sido disparado. La falta de noticias oficiales desde Pyongyang, donde el régimen siempre saca pecho cuando sus tests cosechan resultados positivos, también indica que el experimento no dio los resultados deseados.

«El hecho de que el sábado Corea del Norte mostrase varios misiles nuevos durante el desfile militar, que sirvió para conmemorar el 105 aniversario del nacimiento de su fundador, Kim Il-sung, sumado a que hoy (por ayer) se haya atrevido a lanzar un misil balístico, supone una muestra de fuerza que representa una amenaza para todo el mundo», afirmó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur. Precisamente a la hermana capitalista llegó ayer el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para tratar el órdago de Kim. Pero la superpotencia americana trató de restar importancia a lo sucedido. «Ya nos lo esperábamos. No debemos gastar recursos en eso», dijo uno de los oficiales que viajan con Pence.

A pesar de que hace una semana Donald Trump decidió que un grupo naval de ataque pusiera rumbo a la península norcoreana, ayer el Ejecutivo estadounidense fue parco en palabras. «El presidente y su consejo militar están al tanto del último test de misil fallido. El presidente no tiene más comentarios al respecto», despachó el secretario de Defensa, James Mattis. Por su parte, Pence, que aprovechó para visitar a las tropas americanas destacadas en Corea del Sur, habló sobre un «tiempo complicado». Después de reafirmar la alianza con Seúl, «que nunca ha sido más fuerte», el vicepresidente añadió que, «con la ayuda de Dios, la libertad prevalecerá en la península de Corea». Más tarde, el consejero de Seguridad, H. R. McMaster, utilizó un tono más agresivo para declarar que Estados Unidos está barajando con sus aliados y con China las diferentes opciones a su alcance, y que llevará a cabo acciones para desactivar la amenaza norcoreana.

Lo que todavía no han averiguado los analistas militares, que buscan en aguas internacionales cualquier resto del misil, es si el proyectil lanzado ayer es uno intercontinental o no. Washington cree que se trató de un misil convencional con alcance reducido, pero otros analistas consideran posible que fuese alguno de los mostrados durante el desfile del Día del Sol. Sí es seguro que se disparó desde la base de la ciudad portuaria de Simpo, y que no se quiso dar publicidad al lanzamiento. De hecho, los periodistas extranjeros, que viajan en grupo y estrechamente vigilados por comisarios políticos con motivo de las celebraciones de estos días visitaron una exposición floral y el parque acuático de Pyongyang sin que se les informase de la prueba. En las redes sociales describieron escenas de total normalidad en el país.

La mediación de Pekín

Pero todo podría cambiar si Trump decide honrar sus palabras y cumplir con la amenaza de un ataque quirúrgico como los que ha lanzado sobre Siria y Afganistán. Además, la prueba fallida del misil da alas a quienes consideran inminente un test nuclear, que sería el quinto realizado por el país más hermético del mundo y el cuarto ordenado por el joven Kim. Y ahí es donde radica el rechazo de China a brindarle apoyo.

«En cuanto Corea del Norte siga el consejo de China y abandone su programa nuclear militar (&hellip) China trabajará de forma activa para proteger la seguridad de la nación y el régimen norcoreano», escribió el diario &lsquoGlobal Times&rsquo, controlado por el Partido Comunista, en un editorial.

Es evidente, por lo tanto, que la desnuclearización de la península es condición sine qua non para que Pekín impida cualquier ataque contra su aliado tradicional, aunque ya ha mediado para evitar que la tensión continúe creciendo entre Pyongyang y Washington. Pero no parece que el régimen comunista se vaya a arredrar. De hecho, el lanzamiento del misil envía también un contundente mensaje a Pekín. Y los analistas coinciden en señalar que, a pesar de que la prueba del misil parezca un fracaso, con cada paso su tecnología va mejorando.