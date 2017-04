«Erdogan me recuerda cada vez más a Hitler o Stalin»

estambul. ¿Y ahora qué? Es la pregunta que se hacían muchos en Estambul tras depositar su papeleta en las urnas. «Desde el golpe del verano me parece estar viviendo una obra de teatro. No quiero vivir bajo la dictadura de un solo hombre que cada vez me recuerda más a Hitler o Stalin. Estoy nervioso», confesaba Aykut Idele, joven actor que votó en un colegio del céntrico barrio de Besiktas.

Las urnas acabaron con el pulso que esa parte del país que ha defendido el ‘no’ le planteó de forma pública por primera vez en las protestas de Gezi en 2013, cuando una movilización ecologista para salvar un parque del centro de Estambul se convirtió en una muestra de descontento con su forma de gobernar. Pero, sobre todo, Erdogan pasa página a ese golpe militar que acarreó una purga que ha llevado a más de 40.000 personas a la cárcel y a más de 120.000 a ser apartadas de sus puestos de trabajo.

En medio de estas dos crisis internas, Turquía ha vuelto a entrar en guerra con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sufre los atentados del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que tras usar el país como punto de paso al califato en Siria durante cinco años ahora también es perseguido por las fuerzas del orden tras el cambio de estrategia turco en la guerra del país vecino.