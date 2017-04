Rusia boicotea la resolución contra Siria en la ONU

Entre el redoble de tambores de guerra y el atasco diplomático en el Consejo de Seguridad, Staffan de Mistura ve una oportunidad para la paz. Para el enviado especial de la ONU, que ha liderado cinco rondas de conversaciones en Astana (Kazajistán) y Ginebra (Suiza), el ataque químico en Siria y la respuesta unilateral de Estados Unidos han resultado ser «un estimulante para el sentir de que hay una urgencia diplomática».

El enconamiento con Rusia provocó ayer que este país vetara la resolución de condena a Siria por el uso militar de gas sarín sobre la población de Jan Sheijún, que según Washington, Moscú intenta encubrir. Al ser este uno de los cinco países con derecho a veto, su oposición es insalvable. «Sólo tenemos dos caminos», señaló De Mistura. «Más indignación, muerte y destrucción, avivada por las divisiones regionales e internacionales, incluso con una escalada y una confrontación mayor; o menos posturas y más discusiones serias y un alto el fuego que tenga a todos detrás. Esa es la única salida a la pesadilla siria».

En una reunión del Consejo de Seguridad más que tensa, en la que el embajador ruso encaró directamente al británico acusándole de hacer «todo lo posible para socavar el proceso político», De Mistura es el único que tiene la simpatía de todos. El enviado especial reconoció que la última ronda de negociaciones en Astana, celebrada en marzo, no arrojó ningún logro, «pero tampoco ningún fracaso», aclaró. «Las partes se involucraron en conversaciones sustanciales durante nueve días, que no es poco. Y al final, todos me dijeron que estaban listos para volver a Ginebra en mayo».

Esa es la oportunidad que De Mistura quiere aprovechar, con la urgencia actual de la beligerancia estadounidense, para lograr un alto el fuego «que marcaría una diferencia enorme», dijo a la prensa, consciente del valor simbólico y práctico que tendría. «Permitiría dar entrada a la ayuda humanitaria y relanzar las conversaciones de Ginebra».