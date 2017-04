Investigan la pista yihadista en Dortmund

berlín. Un islamista fue arrestado ayer de forma temporal en Alemania en relación con el ataque con explosivos del martes contra el autobús del equipo de fútbol local Borussia Dortmund, según informó la Fiscalía federal, que calificó los hechos de atentado «terrorista». Las fuerzas de seguridad investigan en varias direcciones este confuso suceso, que dejó a dos personas heridas -el jugador español Marc Bartra y un policía-, pero esta detención y un escrito que reivindica la acción conceden preeminencia a la tesis islamista.

La portavoz de la Fiscalía federal, Frauke Köhler, informó de que el arrestado, para el que aún no se ha decidido si se pedirá prisión preventiva, pertenece al «espectro islamista». No obstante, no se descartan otras líneas de investigación ya que el ‘modus operandi’ no coincide con el patrón habitual en acciones yihadistas en Europa. «Los motivos concretos no están claros en estos momentos», reconoció Köhler.

Según la agencia alemana DPA, el detenido es un iraquí de 25 años de la ciudad de Wuppertal, cercana a Dortmund, al que medios alemanes adscriben a círculos fundamentalistas islámicos. Un segundo sospechoso de simpatizar con el entorno yihadista, al que todavía busca la Policía, sería un alemán de 28 años del también próximo municipio de Froendeberg. Algunas versiones sitúan al menos a uno de ellos en las cercanías del lugar del atentado en la tarde del martes.

La Policía busca a un segundo sospechoso, un alemán que pudo estar cerca del atentado

Los artefactos tenían un alcance de más de cien metros e iban cargados con metralla

Un elemento clave en la investigación son los tres mensajes idénticos encontrados en el escenario de los hechos. Los textos, en nombre de Alá, mencionan expresamente a la canciller, Angela Merkel, y advierten de que si Berlín no corta de raíz sus vínculos con la coalición internacional que combate al Estado Islámico (EI), «los actores, cantantes, deportistas y famosos infieles en Alemania y otras naciones de la cruzada» pasarán a formar parte de la «lista de objetivos». En concreto, urgen a que Alemania retire los cazas de reconocimiento con los que contribuye a las acciones militares contra el Estado Islámico en Siria. Y exigen a Washington que cierre su base aérea en la ciudad germana de Ramstein, un centro neurálgico para las operaciones militares estadounidenses de Afganistán a Yemen.

Pero los investigadores alemanes tienen sus dudas. El texto de los mensajes, la forma del ataque, el tipo de artefacto explosivo y el objetivo no son los habituales del Estado Islámico. Un grupo de extrema izquierda también reivindicó el ataque, aunque las fuerzas de seguridad tienen «serias dudas» sobre la autenticidad del mensaje.

La portavoz de la Fiscalía dio cuenta también de la potencia de los explosivos, con un alcance de más de un centenar de metros, y de lo mortíferos que habrían podido resultar porque se rellenaron de metralla. Un trozo de metal, explicó, apareció incrustado en el reposacabezas de un asiento del autobús.

Marc Bartra, que fue operado con éxito de la fractura del radio del brazo derecho que sufrió en el ataque, se recupera en un hospital de Dortmund y podría recibir el alta en cuestión de días. Su equipo, aún conmocionado por el atentado, jugó ayer el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Mónaco que tuvo que cancelarse el martes, un encuentro marcado por los guiños a Bartra y las extremas medidas de seguridad.

Seguridad reforzada

Dos mochilas abandonadas llevaron a cerrar hoy una de las puertas del campo del Borussia, aunque su examen descartó cualquier sospecha. Al recinto sólo se podía acceder con bolsos que no superasen el tamaño de un folio. También se reforzó la seguridad en el estadio del Bayern de Múnich para el partido contra el Real Madrid, con registros minuciosos y especial protección para los autobuses de los equipos. En Cardiff, que acogerá la final de la Liga de Campeones, se anuncia un acceso de vehículos restringido.

La canciller alemana, Angela Merkel, tachó de «acto repugnante» el atentado contra el Dortmund y prometió que las fuerzas de seguridad y la Fiscalía harán «todo lo posible» por esclarecer lo sucedido «cuanto antes». Además, destacó la «magnifica solidaridad» que demostraron ambas aficiones. El desalojo del estadio discurrió sin incidentes y muchos seguidores del equipo alojaron por una noche a aficionados monegascos.

En todo caso, el episodio de Dortmund devuelve la preocupación por la seguridad a la agenda de las elecciones previstas para el 24 de septiembre. Y la inquietud en la clase política alemana quizá pueda medirse en unas palabras del ministro de Finanzas, Wolfgang Schauble, que animó a los musulmanes llegados en la última ola migratoria y a los que no les gusta el estilo de vida europeo a marcharse.