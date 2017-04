«Este ataque supondrá un punto de inflexión»

Entre la multitud de muestras de apoyo que han recibido tanto Marc Bartra, que ya está en su casa, como el Borussia Dortmund, tras el ataque terrorista sufrido el martes por la tarde, también surge un sentimiento de cierto temor entre jugadores, entrenadores y directivos por la posibilidad de que el fútbol se convierta en el nuevo foco a atormentar por parte de los sinrazón islamista, como indicaba el texto hallado cerca del lugar donde se produjo el atentado.

Pero los protagonistas aseguran que «no se puede vivir con miedo», que el show debe continuar, pero este tipo de acciones se suceden en distintos puntos del mundo, y ahora han alcanzado a una entidad deportiva.

«Supondrá un punto de inflexión. El fútbol se está globalizando tanto que se está convirtiendo no ya en un deporte sino en un espectáculo de masas importante y sabemos que eso en el mundo actual conlleva un riesgo: se busca ese punto de publicidad global que es lo que al final está detrás de todas estas acciones», vaticinó ayer Ernesto Valverde, el técnico del Athletic.

En este sentido, Oriol Romeu, centrocampista del Southampton e íntimo amigo de Bartra, lamenta en conversación con este periódico que este tipo de actos «están yendo a más». «Es muy triste. Es difícil de controlar. Hay que aumentar las medidas de seguridad -solicita- pero no solo en el fútbol y alrededor de los jugadores, sino en todos los sitios en los que haya aglomeraciones. Parece ser que es donde está el peligro, donde quieren atacar», enfatiza este futbolista que coincidió, en las categorías inferiores del Barcelona, con el central herido. «Está bien, pero en estado de shock, porque la explosión fue muy fuerte y muy cerca de él».

La proliferación de esta barbarie preocupa a los futbolistas. Confiesan su «sorpresa» inicial por el hecho de que un equipo sea el objetivo de este ataque, pero, de inmediato, asumen que este tipo de acciones se han convertido en cotidianas. «Últimamente, por desgracia, hemos vivido muchos ataques en distintos lugares. El último, en Estocolmo, que me impactó. Seguro que ahora aumentarán las medidas de seguridad, pero no se puede vivir con miedo», sentencia César Azpilicueta, del Chelsea, en un claro mensaje de mirar hacia adelante, de no dejarse ahuyentar por estos episodios.

Este mismo argumento emplea Fernando Pacheco, portero del Alavés. «Está causando mucho miedo, pero entre todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto acabe. Aunque es difícil, hay que intentar controlar este tipo de situaciones para que no se repitan».