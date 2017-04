Kim y Trump, más cerca de la guerra

Parece que el tiempo para los faroles podría estar llegando a su fin en la partida geoestratégica que disputan Estados Unidos y Corea del Norte. Tanto el presidente Donald Trump como su homólogo Kim Jong-un parecen acercarse peligrosamente al órdago. Es lo que se desprende del agrio intercambio dialéctico que protagonizaron ayer. Primero, Pyonyang reaccionó con la retórica habitual al traslado de un grupo naval de ataque estadounidense encabezado por el portaaviones Carl Vinson, que se acerca a aguas de la península coreana.

«Será Estados Unidos completamente responsable de las catastróficas consecuencias que tendrán sus indignantes acciones», dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano a través de la agencia oficial KCNA. «La grave situación actual demuestra que el aumento del poderío militar de Corea del Norte para la defensa propia y el ataque preventivo, con la fuerza nuclear como pivote, está plenamente justificado», sentenció. Por si habían quedado dudas, remató: «Tomaremos las medidas más duras con el poder de las armas para defendernos de las provocaciones».

Después, rompiendo con el silencio que ha seguido tradicionalmente a las amenazas del régimen comunista, Donald Trump respondió también a través de su canal oficial, Twitter: «Corea del Norte está buscando problemas», afirmó. «Si China se decidiese a ayudar, sería genial. Pero si no lo hace, resolveremos el problema sin ellos». En un mensaje anterior ya había dejado claro cuál es su cebo para que Pekín dé la espalda a su aliado tradicional. «Le expliqué al presidente chino que un acuerdo comercial con Estados Unidos sería mucho más beneficioso para ellos si resuelven el asunto norcoreano».

Pyonyang avisa que las acciones de Washington tendrán «catastróficas consecuencias»

No en vano, China es la gran incógnita en esta escalada de tensión que, efectivamente, podría tener consecuencias muy graves para la estabilidad de la región y del mundo. Ayer, diferentes periódicos y agencias de noticias afirmaron que 150.000 soldados chinos han sido movilizados en los 880 kilómetros de la frontera con Corea del Norte para estar preparados en caso de que se dé una incursión militar estadounidense en el país vecino. Lo que no dijeron es si su objetivo es ayudar al vecino o contenerlo.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chungyin, afirmó ayer que no le «consta» que se haya producido ningún movimiento de tropas, y recordó que «en el pasado ese tipo de informaciones se han demostrado falsas». No obstante, Hua reconoció que Pekín sigue «de cerca» los acontecimientos, y pidió «que ambas partes eviten acciones que puedan elevar todavía más la tensión». Es evidente que el ataque quirúrgico que Trump aprobó la semana pasada contra Siria ha hecho que las amenazas del multimillonario se tomen en serio.

Misiles nucleares

Pero Corea del Norte no es Siria. Además de tratarse de una potencia nuclear, el régimen de Kim ya ha demostrado que tiene capacidad para lanzar misiles de crucero -eventualmente cargados con una cabeza nuclear-, aunque muchas de las pruebas han resultado un fracaso. Seguramente serían incapaces de alcanzar territorio estadounidense, pero sí podrían impactar en la hermana capitalista del sur o en Japón, ambos aliados norteamericanos. Y Trump también tiene en su contra que todavía no está operativo el escudo antimisiles que Washington ha diseñado junto a Corea del Sur -THAAD-, de forma que Pyonyang podría responder a un ataque con otro contra Seúl o Tokio.

Esa puede parecer una posibilidad remota en el siglo XXI, pero no está de más recordar que Estados Unidos y China ya se enfrentaron en el mismo escenario durante la Guerra de Corea (1950-53), que concluyó en tablas y con la división de la península a lo largo del paralelo 38. No obstante, la China de entonces tiene poco que ver con la de ahora, pragmática y cansada de los desmanes de Kim. De hecho, es significativo de esta nueva coyuntura que Kim Jong-un no haya realizado ninguna visita oficial al gigante asiático desde que tomó el timón del país tras la muerte de su padre, en 2011. Y China ni siquiera ha utilizado su capacidad de veto para evitar las sanciones económicas que se le han impuesto al vecino.

En cualquier caso, la afrenta llega en un momento delicado, justo en vísperas de la celebración -el sábado- del 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, fundador de la dinastía comunista y abuelo del joven que preside ahora Corea del Norte. Se conmemorará con uno de los mastodónticos desfiles militares norcoreanos y es un momento en el que Kim, cuya autoridad parece estar en entredicho en la cúpula del poder norcoreano, no puede mostrar debilidad. Diferentes analistas prevén que el Día del Sol coincida con una nueva prueba de algún misil intercontinental, o incluso de una bomba atómica, y cruzan los dedos para que no sea la chispa que prenda las «consecuencias catastróficas».