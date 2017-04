Confiesa el autor del ataque de Estocolmo

Un juzgado de Estocolmo dictó ayer prisión preventiva de un mes para el uzbeko de 39 años que ha confesado ser el autor del atentado cometido en la capital sueca el 7 de abril, en el que murieron cuatro personas. Rajmat Akilov, cuya identidad ya ha sido confirmada y que permanecía arrestado desde la madrugada del sábado, aceptó a través de su abogado al principio de su comparecencia ante el juez ser culpable del cargo de delito terrorista con asesinato.

La vista, que duró cerca de hora y media, se desarrolló casi por entero a puerta cerrada a petición del fiscal, Hans Ihrman, apelando a la investigación en marcha, entre fuertes medidas de seguridad y con policía tanto dentro como fuera del tribunal. «Es sospechoso en alto grado de probabilidad, hay una buena base probatoria, pero aún debe reforzarse más», declaró a medios suecos Ihrman, quien señaló que hay otras personas que están siendo investigadas y que el proceso será «largo».

Tanto el fiscal como el abogado de Akilov, Johan Eriksson, se ampararon en el secreto de sumario para no dar detalles de los motivos del sospechoso ni de su declaración.

La Fiscalía sueca informó en un comunicado posterior de que una persona contra la que se habían presentado el domingo los mismos cargos que contra Akilov, aunque con el mínimo grado de sospecha, ya no estaba detenida porque las sospechas «se han debilitado». Sin embargo el individuo, de cuya identidad no se facilitaron datos, no fue puesto en libertad, sino que permaneció bajo custodia ya que sobre él había pendiente una orden de expulsión del país.

También tenía orden de expulsión Akilov, al que la policía buscaba desde finales de febrero tras ser rechazada en junio su solicitud de asilo. El autor confeso del atentado fue arrestado el mismo viernes en un barrio en el norte de la capital, al coincidir sus rasgos con los del sospechoso en unas imágenes captadas en el metro tras el ataque. Akilov atropelló con un camión a los viandantes de la principal calle peatonal de Estocolmo hasta estrellarse contra la fachada de unos grandes almacenes.