May pide reunirse con Rajoy para abordar el 'brexit' al ser uno de los líderes más flexibles

Theresa May pidió ver a Mariano Rajoy, mantener un breve encuentro antes de la cumbre para hablar del 'brexit', para explicarle el minuto y resultado del proceso burocrático más abrupto que va a vivir el club de clubes en décadas. Reino Unido se va y ahora, hay que decidir el cómo. Podría deducirse que sí, pero no, en el encuentro no se habló de Gibraltar ni de la situación de los británicos que viven en España o de los españoles que se residen en Gran Bretaña. Ambos líderes hablaron de política, de actitudes. ¿Por qué Rajoy? Quizá por no le gusta meterse en líos, porque no dice una palabra más alta que otra en los grandes debates comunitarios o porque es uno de los pocos líderes que con su actitud puede hacer de puente con casi todos, incluso con Trump. Quién sabe. Quizá por simple casualidad. O no, como diría el más Mariano de los Rajoy.

El encuentro se prolongó durante unos 20 minutos en un ambiente «muy cordial». Le trasladó, por un lado, la necesidad de que el proceso se realice con la mayor celeridad posible para evitar una etapa de incertidumbre que no beneficia a nadie. Y por el otro, reiteró su mano tendida para que haya «un enfoque constructivo tanto por parte de su país como de la UE». «El deseo de España de mantener el nivel de relaciones humanas y comerciales existente en la actualidad y actuar con generosidad», recalcó.

Pero más allá de la voluntad política, el presidente del Gobierno sí quiso remarcar que las reglas de juego son las que son. «Nadie negociará por su cuenta. Estamos unidos. Mi negociador es Michel Barnier (el elegido por la UE), estoy representado por él y como yo, el resto de los países. Europa está muy unida», zanjó.

Rajoy, pese a sus buenas palabras y su tono siempre sosegado, lanzó un dardo envenenado a Londres. Porque no se entiende otra manera que de repente, diese «unos datos muy interesantes» que dicen que Polonia es el país de la UE más expuesto con 900.000 personas viviendo allí, seguidos de los rumanos (más de 200.000), portugueses, italianos, franceses, alemanes y españoles, «donde tienen contabilizados algo más de 100.000». Por contra, dijo, viven más de 300.000 británicos en España de manera permanente... En efecto, ¿quién sale perdiendo?