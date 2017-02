La diplomacia del duro

No cabe duda, solo hay un Donald Trump, el mismo de la campaña que ahora está en la Casa Blanca. En menos de dos semanas el presidente Trump ha dejado pequeño al cowboy de Bush y su 'eje del mal' con el eslogan de 'America First', que marca el inicio de una era proteccionista y unilateral. Su estilo directo e irreverente no se limita a los discursos. Nada más empezar dejó colgados a los doce países con los que Estados Unidos había firmado el Tratado TransPacífico para hacer frente al comercio chino, prometió reinventar el Nafta (el tratado de libre comercio de América del Norte) y prácticamente obligó a su vecino del sur a cancelar su visita a la Casa Blanca cuando tuiteó que «si no está dispuesto a pagar por el muro mejor que no venga». Ahora se sabe que eso fueron solo los primeros 140 caracteres.

En la hora de conversación que sostuvo el viernes con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto llegó a amenazarle con invadir su país si no controlaba a los «bad hombres» de la frontera. «No estáis haciendo lo suficiente para ocuparos de ellos. Creo que vuestro ejército está asustado, el nuestro no. A lo mejor lo envío allí abajo a ocuparse de ellos», dice la transcripción de la llamada, a la que han tenido acceso la agencia Associated Press y la web mexicana Aristegui Noticias.

Si eso suponía una amenaza de invasión o no, es susceptible de interpretación. Con apenas un 12% de popularidad, el Gobierno de Peña Nieta no puede permitirse una humillación pública ante un país donde el sentimiento antiamericano se ha desatado a niveles nunca vistos desde la Guerra de la Independencia. Con eso en mente, el ministro de Asuntos Exteriores, Luis Videgaray, ha negado tajantemente que Trump amenazase con invadir el país. En los términos diplomáticos habituales, el canciller había descrito la conversación como «tensa pero constructiva». Para Trump fue «amistosa», dijo en la conferencia de prensa que dio junto a la primer ministra británica Theresa May, la única mandataria extranjera que lo ha visitado hasta ahora.

México es el tercer socio comercial de EE UU. Cada día cruzan la frontera sur bienes por valor de 1.600 millones de dólares (más de 1.486 millones de euros). El país azteca es el aliado clave de Washington en la lucha contra las drogas y el control del flujo migratorio, ya que todos los inmigrantes centroamericanos pasan por su territorio para llegar a EE UU. Si simplemente dejase de interceptarlos provocaría la primera crisis migratoria de Trump.

«La peor llamada»

Otra transcripción, la de la llamada que sostuvo al día siguiente con el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, revela que para Trump no hay diferencia entre inmigrantes y refugiados, pero tampoco entre aliados y enemigos. La llamada empezó bien, con Trump presumiendo del tamaño de su victoria en el Colegio Electoral, pero aunque estaba prevista para una hora le colgó el teléfono a los 25 minutos. Era la cuarta llamada del sábado, después de hablar con los mandatarios de Alemania, Rusia y Japón, pero «con mucho la peor», le espetó indignado.

Lo que amargó la conversación fue el futuro de los 1.250 refugiados en la isla australiana de Nauru que EE UU había prometido acoger durante el Gobierno de Obama. Un trato «horrible», dijo Trump, que propició una disputa «innecesaria», opinó con preocupación el senador John McCain. Trump acusó a su 'aliado de los Cinco Ojos', con el que comparte guerras e inteligencia, de querer mandarle «al próximo terrorista de Boston». El Gobierno australiano aseguró que la llamada no acabó abruptamente sino «con cordialidad» e insistió en que Trump honraría el pacto. Apenas hora y media después, este le desmintió por Twitter: «¿Te lo puedes creer? El Gobierno de Obama aceptó recoger a miles inmigrantes ilegales de Australia? ¿Por qué? ¡Voy estudiar ese estúpido acuerdo!», bramó.

Twitter fue también la vía por la que ayer amenazó con retirarle los fondos federales a la Universidad de Berkeley, después de que las protestas estudiantiles obligaran a cancelar la conferencia que iba a dar el editor de Breitbart, Milo Yiannopolus. Su discurso misógino y anti inmigrante, crítico con el feminismo, el islam y la justicia social, puso a los estudiantes en pie de guerra. Ardieron las calles y saltaron los escaparates a manos de los enmascarados de Black Block, un grupo anarquista de Oakland que puso cócteles molotov al grito de 'No hay lugar seguro para los racistas, ¡esto es la guerra!'.

Trump les respondió con el mismo tono de duro que da a todo el mundo. «¿La Universidad de Berkeley no permite la libertad de expresión? ¡No habrá fondos federales!», escribió al levantarse. Luego se dirigió a Hotel Washington Hill, donde tenía un «desayuno de oración» con la comunidad evangélica, a la que corteja para su reelección, y le prometió facilitar su participación en política a cambio de un acto de fe: apoyarle como salvador. «El mundo está en problemas, pero podemos arreglarlo. Eso es lo que yo hago, arreglar las cosas, creedme». Y añadió: «Cuando escuchéis hablar de que hago llamadas duras, no os preocupéis, tenemos que ser duros. Se ha aprovechado de nosotros prácticamente cada nación del mundo, y eso ya no va a seguir pasando».