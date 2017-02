La Eurocámara pide vetar al favorito para ser embajador ante la UE

bruselas. El Parlamento Europeo tomó ayer el testigo de los reproches a Donald Trump en plena resaca de la durísima carta del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que colocaba a EE UU a la altura de Rusia o China como «una de las amenazas exteriores» a las que se enfrenta Europa. Se barruntaba un debate de palabras gruesas y no defraudó. El Parlamento es el 'poli malo' de la UE, el lugar donde la Europa institucional se desahoga al no sufrir el corsé diplomático del Consejo (las capitales), auténtico centro de mando del club. Y ayer, como se esperaba, Trump recibió de lo lindo.

Tanto, que los socialdemócratas pidieron que se le retire la invitación a visitar la UE que fue cursada nada más ganar las elecciones. Además, los grandes partidos de la Cámara se pusieron la venda antes de la herida y llegaron a pedir el veto a la persona que suena con más fuerza para ser el próximo embajador de EE UU ante la UE, Ted Malloch. Resulta paradójico porque aún no ha sido elegido por nadie y no pasa de ser un lenguaraz economista americano que da clases en una Universidad de Reino Unido y que es abiertamente antieuropeo por decirlo de forma suave.

El pleno estaba convocado hace mucho tiempo con la agenda ya cerrada. Sin embargo, a la vista de los acontecimientos en Washington, los partidos decidieron el martes incluir en el primer punto del día un debate sobre el veto de la Casa Blanca a los nacionales procedentes de varios países de mayoría musulmana. La condena, como no podía ser de otra forma, fue casi unánime con la excepción de los dos copresidentes del club de fans de Trump en la Eurocámara: Marine Le Pen y Nigel Farage, quien con su característica risa burlona, llegó a retar al plenario para que el presidente estadounidense comparezca ante la Eurocámara. «¿No son tan demócratas?», lanzó. «Está haciendo aquello para lo que se precisamente se le votó», recalcó al unísono con la ultraderechista Le Pen.

LA CLAVE Mogherini confirma que los europeos de doble nacionalidad no sufrirán el veto migratorio de EE UU

Por parte de la Comisión Europea intervino la Alta Representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, que en un primer momento confirmó que el veto migratorio impuesto por Trump no afectará a los europeos de doble nacionalidad. Pese a todo, dijo, «esto no cambia nuestra posición sobre la orden ejecutiva ya que este tipo de medidas tienen el potencial de aumentar las tensiones y la desconfianza entre poblaciones y países». «La Unión Europea no rechazará a nadie que tenga el derecho a la protección internacional. No sería moral, o justo ni legal», zanjó.

El debate, sin embargo, giró en torno a la figura de Malloch, que en los últimos días se ha despachado a gusto contra la UE augurando, por ejemplo, que el euro colapsará dentro de un año o año y medio. De hecho, llegó a invitar a la gente a que invirtiese en este sentido en los mercados. Sus 'perlas' no han quedado aquí ya que celebró con entusiasmo el 'brexit' al señalar que «por fin, Reino Unido se librará de los burócratas de Bruselas». Y por cierto, recomendó al presidente de la Comisión, Jean-Claude, que vuelva a «ese pueblo llamado Luxemburgo del que fue alcalde».

Negociación con México

Si lo quería era provocar, lo logró. El jefe de filas de los socialdemócratas, Gianni Pittella, pidió que se le declare persona non grata, mientras que el presidente del PP europeo, el grupo más importante de la Cámara, también fue muy crítico. «Es una persona que cuestiona la existencia del euro y la idea de Europa, y a alguien así no se le puede acreditar ni se puede trabajar con él», zanjó el alemán Manfred Weber.

Más allá del ruido político, la UE está decidida a actuar no a golpe de tuit, sino a través de acuerdos e iniciativas políticas de calado que supongan nuevas oportunidades comerciales como Europa. Mientras Estados Unidos amenaza a México con imponer aranceles del 20% para que paguen el muro de la vergüenza, ayer, la Comisión anunció que redoblarán las negociaciones con este país para acelerar la renovación de su acuerdo comercial, suscrito en 2000.