Darth Vader, en el Consejo de Seguridad Nacional

Cuatro hombres se disputaban la influencia en el nuevo presidente de EE UU: su yerno, Jared Kushner, nombrado asesor sin sueldo; el exsecretario general del Partido Republicano Reince Priebus, premiado con el cargo de jefe de gabinete que más trabajo acarrea; el general retirado Michael Flynn, convertido en asesor de Seguridad Nacional; y Steve Bannon, el fundador de 'Breitbar News', al que en agosto nombró estratega jefe de su campaña, en noviembre estratega jefe de la Casa Blanca y el sábado miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional.

No cabe duda de quién es el que ha ascendido a más velocidad y con menos responsabilidades. Trump le respeta porque el ejecutivo de Goldman Sachs y exproductor de Hollywood no necesita el dinero. Lo suyo no es la ideología de la «derecha alternativa», que según el Southern Poverty Law Center agrupa a individuos cuya ideología central es que «la identidad blanca está bajo ataque».

Bannon, que ha hecho bueno al todopoderoso exvicepresidente Dick Cheney, se refiere a sí mismo en tono jocoso como Darth Vader y ha llegado a decir que si algo tiene en común con Lenin es que su objetivo es «destruir el Gobierno», declaró en una entrevista en 2013. «Quiero que todo se derrumbe y destruir todo el establishment».

Todopoderoso

Este es el hombre que ha desplazado del órgano más importante dentro de la Casa Blanca al jefe del Estado Mayor y al director de la Agencia de Inteligencia Nacional, que ya no se sentarán permanentemente en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional sino solo cuando se les invite para tratar un tema directamente relacionado con su negociado, explicó ayer el portavoz Sean Spicer.

La ausencia de estos dos cargos críticos en el Gobierno de Estados Unidos preocupaba más a los expertos que la incorporación, también inquietante, de quien inyectará esta política nihilista a las decisiones más críticas que tome el gobierno de Trump. La llegada a la campaña electoral de quien 'Bloomberg Businessweek' llamó en 2013 «el agente político más peligroso de América» acabó con cualquier intento reformista de Trump, ya que su objetivo fue dar rienda suelta a las bajas pasiones del candidato al que convirtió en presidente.

Como ambos son productores ejecutivos de cine y televisión saben qué es lo que dispara las audiencias. Les une también su odio por los medios de comunicación tradicionales, a los que Bannon ha utilizado y atacado a la vez. Son «el enemigo», «la verdadera oposición» y tienen que «callarse un rato» para dejarles transformar la sociedad y el mundo en ese guión que ni Hollywood pudo producir.