May seduce a Donald Trump

En sus últimas semanas en el poder Barack Obama aconsejó a Theresa May que mantuviera relaciones estrechas con Donald Trump. El premio Nobel de la Paz que dejaba las riendas del mundo en manos del excéntrico millonario pensó que la primera ministra británica podía ser una buena influencia en el indómito presidente. Así es como May se dispuso a cultivar esa 'relación especial' que ambos dicen sostener y se convirtió en la primera líder extranjera que invita a la Casa Blanca. Ayer puso a prueba con éxito su influencia en temas como Rusia o la OTAN, que tanto preocupan a los políticos europeos, lo que la sitúa, por ahora, como la mejor interlocutora de Europa con el imprevisible mandatario de Washington.

A su lado, vestida con esa discreción tan británica que hacía juego con la corbata mercurio de Trump, la primera ministra se atusó las canas, ensayó su acento real y habló en nombre de los dos para decir que «estamos unidos en nuestro reconocimiento de que la OTAN es el bastión de nuestra defensa y seguridad colectiva», afirmó ante un Trump circunspecto que, durante la campaña, había acusado a la organización atlántica de estar obsoleta e incluso prometió dejar colgados a sus aliados si no alivian el peso económico de EE UU. En palabras de May, el compromiso de ambos con la Alianza Atlántica es «inquebrantable» y lo único que le piden a esta es que se adapte a los nuevos retos de la lucha contra el terrorismo y la ciberseguridad. Lo dijo de tal modo que Trump no pudo más que asentir. «Es verdad», murmuró, según algunos de los presentes.

Fue un suspiro de tranquilidad para quienes han visto esta semana al nuevo mandatario humillar a su vecino del sur y tercer socio comercial, de quien May no quiso hablar. Cerrar las puertas a los refugiados sirios, vetar la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y defender la tortura.

Para obtener comentarios moderados en torno a las sanciones contra Rusia y la aplicación de la tortura, May supo complacer a Trump alabando en público su «impresionante victoria» y aceptando la incómoda cercanía de que el americano al que acababa de conocer le cogiese la mano de camino a sus aposentos. Pero sobre todo, llevaba bajo el brazo una oferta irresistible para el caprichoso multimillonario al que transformó en figura presidencial. Según fuentes de la prensa británica, lo que más desea Trump es jugar al golf en Balmoral y ser recibido por la reina Isabel con toda la pompa que el palacio de Buckingham regatea a los mandatarios extranjeros hasta que están establecidos en el cargo.

La concesión de la corona británica era un sacrificio necesario para obtener la complicidad del presidente en algo que pesará mucho en las delicadas negociaciones con la UE. «Theresa May llega mañana y quiere hablar de comercio», había adelantado Trump. «Yo no tengo conmigo a mi secretario de Comercio, así que lo tendré que manejar yo mismo, pero no hay problema», atajó.

El mandatario de madre escocesa que hace reverencias a la corona británica y a su «independencia» había anticipado que su victoria sería «cinco veces 'brexit'». Ayer alabó el resultado del referéndum, porque «ahora tendréis en vuestro país a la gente que vosotros queráis», dijo con habitual intolerancia hacia la inmigración. «Va a ser maravilloso».

Veto a los refugiados sirios

La mandataria británica se había presentado la víspera en Filadelfia ante el Partido Republicano como «una colega conservadora» que comparte sus valores y pretende acompañar a EE UU «en cada paso». A diferencia del nacionalismo extremo de Trump, May defendió la importancia de la ONU, «a la que hay que reformar», y a la que el mandatario estadounidense quiere meter en cintura para que sirva a los intereses propios y de sus aliados. Con ese mensaje se presentó ayer en la sede de Naciones Unidas su nueva embajadora Nikki Haley, que amenazó con «apuntar nombres» de quienes no voten en su línea y «responder acorde».

Trump había prometido vengarse de la organización que el mes pasado se atrevió a condenar casi por unanimidad la expansión de asentamientos judíos en territorio palestino. España, sentada en el Consejo de Seguridad hasta fin de año, fue uno de los 14 países que votaron a favor, mientras EE UU se abstuvo.

Pese a la influencia de May, al terminar el almuerzo Trump se dirigió al Pentágono, donde firmó la orden ejecutiva que veta indefinidamente la acogida de refugiados sirios, además de la de todos los refugiados durante 120 días, limita para 2017 el numero total de refugiados a menos de la mitad, y veta temporalmente la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Irak, Irán, Libia, Siria, Sudán, Somalia y Yemen). May había pedido la víspera que en su lucha contra el EI tenga cuidado de distinguir entre «la ideología extremista de odio y la religión pacífica del islam», pero ayer solo logró un acuerdo para expresar sus desacuerdos.