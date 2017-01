Preocupación en El Vaticano por el muro con México

El papa Francisco ha querido mantener un prudente silencio sobre Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca, pero sus hombres de confianza empiezan a levantar la voz. Ayer lo hizo uno de los 'ministros' del Vaticano, el cardenal ghanés Peter Turkson, presidente del dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, quien reconoció que la Santa Sede «está preocupada» por «la señal» que Trump da al mundo con el anuncio de que piensa completar la construcción de un muro entre EE UU y México para intentar frenar la inmigración. Turkson advirtió que esta decisión va más allá de las relaciones entre ambos países y puede tener repercusiones para toda la comunidad internacional.

«Nosotros esperamos que el muro no sea construido, pero conociendo a Trump tal vez se hará. La Santa Sede está preocupada porque no solo tiene que ver con la situación con México, sino también por la señal que se da al mundo. No es solo Estados Unidos el que quiere construir muros contra los migrantes, sucede también en Europa», comentó Turkson en un encuentro celebrado en la Pontificia Universidad Lateranense sobre la relación entre las «inversiones católicas» y la encíclica «ecológica» de Francisco, 'Laudato si'. «Espero que otros no sigan su ejemplo», dijo el purpurado ghanés, advirtiendo a continuación que «un presidente puede construir un muro», pero luego puede llegar otro «que lo derrumbe».

Francisco se pronunció sobre esta cuestión antes de las elecciones estadounidenses. «Una persona que piensa solo en construir muros sea donde sea y no en hacer puentes, no es cristiana. Esto no está en el Evangelio», afirmó.