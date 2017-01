Una tasa del 20% a los productos de México para cobrarse el muro

«Si México no está dispuesto a pagar por el muro, sería mejor cancelar la próxima reunión». Este tuit de Donald Trump exigía una respuesta contundente del presidente mexicano, ya acorralado desde la víspera por la luz verde del magnate a una de sus principales promesas de campaña solo unos días antes de su viaje a Washington. Enrique Peña Nieto, vapuleado también por declaraciones explosivas de políticos y analistas locales, no pudo sino cancelar el encuentro previsto para el martes en la Casa Blanca.

Su antecesor Vicente Fox pidió envolverse en la bandera. Andrés Manuel López Obrador aconsejó al presidente acudir a la ONU y acusar a EE UU de violación de derechos humanos y la asociación de gobernadores catalogó la orden ejecutiva del sucesor de Barack Obama de acto «hostil». Con estos truenos, mantener la entrevista habría desplomado la ya maltrecha popularidad del atildado mandatario.

La guerra en Twitter entre Trump y Peña Nieto no es nueva pero entró en ebullición tras la toma de posesión del magnate. Ahora que ya no se va a recibir al presidente mexicano, el portavoz de la Casa Blanca dijo que se tratará de «reprogramar» el encuentro. Pero su jefe no lo pone fácil. «Se cancela la reunión hasta que México trate a EE UU con respeto», soltó. Horas antes y una vez firmadas las ordenes ejecutivas para poner en marcha su contrarreforma migratoria, Trump repitió como un estribillo que los inmigrantes indocumentados son criminales y que su país adelantará el importe de la edificación del muro pero que finalmente lo pagará México. La última idea, formulada por el portavoz Sean Spicer, pretendería gravar con un impuesto del 20% todas las importaciones procedentes de México para cobrarse la multimillonaria edificación.

La noche del miércoles, Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación de menos de tres minutos. «Llamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros y no pagará ninguno», prometió, y añadió que su país «ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos».

Trump, para expresarlo con una popular expresión mexicana, lo tomó como un 'me vale gorro', equivalente a 'me importa un pito'. Y contestó con otro tuit retador: «EE UU tiene un déficit comercial con México de 60.000 millones de dólares» (56.000 millones de euros). En este clima, cuando llegó el siguiente mensaje de Twitter, al invitado a la Casa Blanca solo le quedaba la opción de suspender el viaje. Y más con la que estaba cayendo en casa, aunque los legisladores pidieran cerrar filas con el presidente.

Respetados columnistas titulaban «¡A la chingada con Trump!», otros pedían cancelar la visita. El expresidente Vicente Fox creyó ver que el mandatario estadounidense «reculó» porque los mexicanos «somos chiquitos pero picosos, nada nos vence, y representa la mejor oportunidad que se nos ha presentado en años para mostrar nuestro patriotismo».