May convierte su primera visita a Trump en una misión de diplomacia comercial

Theresa May ha logrado su objetivo de ser la primera jefe de Gobierno que se entrevista con Donald Trump una vez investido presidente y se verá hoy con él. Se reafirmará la íntima relación de los países de la 'anglosfera' en cuestiones de seguridad, intercambiarán pareceres contrapuestos sobre la diplomacia hacia Rusia, reiterarán su compromiso con la OTAN.

Pero en el ambiente del 'brexit', sus partidarios esperan que Trump confirme su disposición a llegar a un rápido acuerdo de libre comercio, cuando Reino Unido culmine su marcha de la UE y del mercado único. En este aspecto los afanes de May pueden encontrar la tibieza sobre el futuro que ella y sus enviados han encontrado ya en China o India. La dificultad de expansión hacia otros mercados, prometida por May como parte esencial del Reino Unido global, posible tras la marcha de la UE, se ilustra con la industria del automóvil. Representa el 12% de las exportaciones británicas de bienes, sostiene 169.000 empleos directos y 814.000 indirectos, y vende en el exterior más del 80% de su producción.

El resto de la UE absorbe el 56 % de esas exportaciones, Estados Unidos el 14,5%, China el 6,5 %. Las exportaciones a China descendieron en 2016 por la creación de una fábrica con socio local de Jaguar Land Rover en el gigante asiático, requisito frecuente de Pekín. El vigor de la economía americana y la devaluación de la libra tras el 'brexit' aumentaron en un 47,2% las ventas en Estados Unidos.

LA CLAVE ¿Puede el mercado norteamericano sustituir al europeo para los productos de Reino Unido?

¿Puede sustituir al mercado europeo? Los aranceles a la importación de vehículos en Estados Unidos son del 2,5% y los de la unión aduanera europea son del 10%. Las regulaciones son un obstáculo aún mayor para los exportadores. El resultado es que sólo el 1,5% de los vehículos vendidos en Reino Unido en 2016 procedían de Estados Unidos. Ese contexto actual sugiere que negociar un tratado de 'libre comercio' con Washington, en un momento político en el que el Gobierno se rige por el principio de 'América, primero', sólo podría conducir a una situación más ventajosa para los fabricantes americanos en su acceso al mercado británico.

Pierden todos

Mike Hawes, consejero delegado de la SMMT, asociación del sector británico del automóvil, afirmaba el miércoles: «El 'brexit' es un reto significativo. Nosotros queremos que continúe el éxito y el crecimiento que tenemos en la industria europea. No deseamos ni aranceles ni nada que impida el movimiento sin fricción de los componentes».

Si la diplomacia comercial de May en Washington no puede conducir a mejoras importantes en las exportaciones británicas, la que emprenderá en marzo con el resto de la UE preocupa a los fabricantes británicos del sector y a sus socios europeos en cadenas integradas de producción. La primera ministra quiere permanecer en la unión aduanera pero Bruselas responde por el momento que no puede escoger qué le interesa y qué no.

La libra que valía 1,31 euros en la víspera del referéndum vale ahora 1,18. De los 30.000 componentes que tiene un vehículo como promedio, el 59% son importados por los fabricantes británicos, dos tercios procedentes de otros países de la Unión Europea. Si a ese aumento de los costes por la caída de su moneda se le añaden aranceles, el sector se juega su competitividad. Desde el otro lado hay también preocupación. El 16% de las exportaciones españolas de vehículos van a la isla, cifra similar a la de los mayores mercados, Francia y Alemania. Pero, desde septiembre, se han dado descensos mensuales del 16% de las ventas, consecuencia probable de algún cambio en modelos y con más certeza de la depreciación de la libra. La venta de componentes había caído un 7.5% de enero a octubre.

Es uno de los sectores de la economía que crea mayor número de empleos fijos y bien remunerados. Según cifras de Sernauto, asociación española de fabricantes de componentes, las 1.000 empresas del sector crearon 8.000 puestos de trabajo en 2015. Empleos directos e indirectos suman unos 330.000. El empleo en fábricas de automóviles está en torno a los 70.000, con el 80% en contratos indefinidos.

Adolfo Randulfe, director de comunicación de la asociación española de fabricantes, Anfac, expresaba ayer la preocupación del sector por la incertidumbre sobre el 'brexit' y sus consecuencias para un mercado que no es de fácil sustitución. Esa preocupación la han comunicado al Gobierno para que este informe sobre su postura en la negociación de la marcha británica de la UE.