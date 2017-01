El Sinn Féin rejuvenece su liderazgo

La exministra de Sanidad en el Ejecutivo compartido de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, es la nueva líder del Sinn Féin en la región, tras la retirada por enfermedad de Martin McGuinness, uno de los históricos dirigentes del IRA y viceministro principal durante la última década. La primera tarea de O'Neill será liderar a su partido en las elecciones municipales que se celebrarán el 2 de marzo.

O'Neill, de 40 años, madre de dos hijos, encarna a la nueva generación de republicanos irlandeses que no tuvieron protagonismo en la campaña terrorista del IRA y reafirma una tradición de políticos con linaje familiar que se da en toda la isla. Su padre fue encarcelado por su vinculación al IRA y su primo murió por disparos de las fuerzas especiales del Ejército británico.

Se inició en la política en 2005, ganando la concejalía vacante por la retirada de su padre, Brendan Doris, que falleció un año después. Fue alcaldesa ceremonial del distrito municipal de Dungannon y Tyrone Sur, ahora fusionado con otras áreas. Esa zona rural, en el sudoeste de Irlanda del Norte, está incluida en el 'triángulo del asesinato', conocido así por el número de crímenes durante los 'Troubles'.

O'Neill fue promocionada por la dirección del partido a la candidatura local para la asamblea autonómica y en 2011 a la cartera de Agricultura. Tras las elecciones del año pasado, se hizo cargo de Sanidad, donde estaba implementando el plan de reforma diseñado por una comisión de expertos, presidida por el exconsejero del Gobierno vasco, Rafael Bengoa.

En sus primeras palabras como líder, O'Neill reiteró que no habrá recreación de las estructuras compartidas tras las elecciones si no se da un cambio de actitud en el partido mayoritario del unionismo, el DUP, y ensalzó la figura de McGuinness por su capacidad de entenderse con sus rivales. Lo calificó de «gigante político» y figura clave en la pacificación de Irlanda, al tiempo que recalcó que, para ella, el republicanismo es «una forma de vida». El propio McGuinness afirmó ayer que, aunque se retira de la Asamblea, no abandonará la política.

La renovación generacional del Sinn Féin incluye un papel más prominente de las mujeres, con Mary Lou McDonald, que inició su carrera política en el partido nacionalista pacífico Fianna Fáil, como la posible sustituta de Gerry Adams en el liderazgo parlamentario en Dublín. Los unionistas del DUP tienen también a una mujer, Arlene Foster, como líder y exministra principal.