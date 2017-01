Ofensiva contra la eliminación del español

Después del «America first», Donald Trump apuesta por el «english only». Pero su controvertida decisión de retirar el español de la web de la Casa Blanca ha generado una reacción unánime a este lado del Atlántico. Tres ministros, la oposición parlamentaria y las instituciones defensoras del idioma lideraron ayer una ofensiva enérgica contra esta iniciativa, calificada como «simbólica, pero muy grave», por el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha.

Los gobiernos tienen por costumbre no criticar las decisiones internas de otros países, pero el Ejecutivo español se saltó ayer esta norma no escrita. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, que lamentó la iniciativa porque «no nos parece buena idea», se mostró partidario del diálogo y de que «cuantos más medios haya para desarrollarlo, mejor». En la misma línea se manifestó el ministro de Justicia, Rafael Catalá. «A veces las cosas están por encima de lo que los gobiernos puedan decidir. Pero lo importante es la fuerza extraordinaria del español como lengua de transmisión, de conocimiento, de cultura y de futuro», resaltó. No se quedó atrás el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, para quién la decisión «no detendrá ni pondrá en riesgo la difusión imparable de nuestro idioma en el mundo entero». La Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes reafirmaron su compromiso con el español en Estados Unidos. El director de la RAE, Darío Villanueva, recordó que «las lenguas resisten con sus hablantes situaciones hostiles». Por su parte, Víctor García de la Concha vinculó la supervivencia del español en el país de Trump a «la fidelidad de los latinos, de los hispanos».

Desde Washington, el Gobierno de Donald Trump aseguró ayer que está trabajando para reconstruir su web oficial, incluyendo la página en español. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, insistió en que «el personal de tecnología está trabajando día y noche para tener todo listo lo antes posible».