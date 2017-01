Gobierno y oposición sirios evitan el cara a cara en Astaná

Las conversaciones que se iniciaron ayer en Astaná, la capital de Kazajistán, entre el Gobierno sirio y varios de los grupos rebeldes que combaten contra el régimen de Bashar el-Asad, siguen siendo, como todas las precedentes habidas en Ginebra y Viena, a través de los mediadores de la ONU y no cara a cara entre ellos como pretendía Moscú. Así lo decidieron los propios insurgentes. Las negociaciones avanzan además con enormes dificultades.

Esta reunión, auspiciada por Rusia, Turquía e Irán, deberá durar por lo menos dos días y su principal objetivo es consolidar el alto el fuego en Siria impulsado por el Kremlin. La tregua lleva vigente desde el pasado 30 de diciembre, aunque no se está cumpliendo al cien por cien.

Ayer, en el primer día del encuentro en el hotel Rixos President de Astaná, que discurrió a puerta cerrada, unos y otros se acusaron mutuamente de querer torpedear la mesa de diálogo. El jefe de la delegación enviada por Damasco, Bashar el-Yafari, embajador de Siria ante la ONU, denunció ante la prensa que «la delegación de la oposición no respeta las negociaciones y no actúa de acuerdo con el protocolo diplomático». Según sus palabras, los rebeldes «no entienden la importancia de este evento. El Frente al-Nusra no forma parte de ningún acuerdo anterior, y nos ha sorprendido la defensa que la delegación opositora está haciendo de esta antigua filial de Al-Qaida».

Por su parte, el portavoz de la delegación opositora, Yahya al Aridi, advirtió que «no entraremos en discusiones políticas (...) todo gira en torno a la consolidación del alto el fuego y a las cuestiones de carácter humanitario». Declaró también que «se trata de aliviar el sufrimiento de la población siria que se encuentra cercada, de liberar a los prisioneros y de permitir la llegada de ayuda humanitaria». Al Aridi subrayó que «si el régimen sirio piensa que nuestra presencia en Astaná es una rendición, se equivoca».

El principal responsable de la delegación rebelde, Mohamed Alush, duda del papel mediador de Moscú en las conversaciones, ya que es un país «ocupante» y no ha presionado suficientemente a Irán para que sus milicias presentes sobre el terreno respeten la tregua.

Contra los yihadistas

Pese a todo, Al Yafari cree que la reunión de Astaná «será un evento importante de cara a buscar una solución política». Según dijo, las prioridades de Damasco en las conversaciones son fijar los términos del cese de las hostilidades, separar a los «terroristas» de los rebeldes que participan en el encuentro de Astaná y acordar una línea común para combatir conjuntamente a los yihadistas del Estado Islámico y del antiguo Al-Nusra (ligado a Al-Qaida). El responsable sirio afirmó que el Gobierno de su país rechaza las acusaciones de violación del alto el fuego lanzadas contra el Ejército del régimen por actuar contra «quienes impiden el suministro de agua potable a siete millones de personas» en Damasco.

En la reunión de Astaná hay representantes de trece facciones opositoras, mediadores rusos, iraníes y turcos, además del enviado especial de la ONU para Siria, Staffan di Mistura. Estados Unidos recibió la correspondiente invitación para acudir, pero no ha enviado delegación. Asiste en calidad de observador el embajador norteamericano en Kazajistán, George Krol.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso informaba de que dos de sus aviones y otros dos de la «coalición internacional» que encabeza Estados Unidos, aunque no especificó sin eran turcos o norteamericanos, bombardean conjuntamente desde el domingo instalaciones del Califato cerca de la localidad en la provincia de Alepo.

Aunque el Pentágono negó que hubiera bombardeos coordinados, el portavoz de la Casa Blanca declaró poco después que EE UU «está abierto a la idea de llevar a cabo operaciones militares conjuntas con Rusia contra el Estado Islámico en Siria. «Si hay un medio para combatir al Estado Islámico, con Rusia con cualquier otro país, claro que estamos a favor», afirmó Sean Spicer.