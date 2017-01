Cuenta atrás para el traslado de la Embajada de EE UU a Jerusalén

Israel se prepara para el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, tal y como ha prometido el nuevo presidente, Donald Trump. «No soy una persona que rompe las promesas», declaró esta misma semana el magnate al diario 'Israel Hayom', cuando le recordaron su palabra dada durante la campaña electoral, por lo que parece cuestión de tiempo que los estadounidenses crucen lo que el presidente palestino, Mahmud Abás, califica de «línea roja».

No es la primera vez que un candidato a la Casa Blanca plantea el traslado de la legación a la Ciudad Santa, ya lo hicieron antes George Bush y Bill Clinton, pero no dieron el paso definitivo. «Esta vez es diferente, no hay más que ver las personas que rodean a Trump, como el nuevo embajador, David Friedman, o su yerno y asesor, Jared Kushner. Jerusalén no es una ciudad en disputa, no se puede poner en duda la soberanía de Israel, así que lo lógico es que EE UU traslade su embajada y que le sigan otros países», opina Efraim Inbar, profesor de Ciencias Políticas, exdirector del centro de estudios estratégicos Besa y una de las voces más respetadas por los actuales dirigentes israelíes.

Con el traslado, israelíes y Trump buscan desterrar la fórmula de 'ciudad ocupada' que acompaña a Jerusalén desde que en 1967 el Estado hebreo ganó la Guerra de los Seis Días y se anexionó la zona este, antes bajo control de Jordania. Desde entonces la consideran su «capital eterna e indivisible», lo que para Naciones Unidas es una «violación del derecho internacional incluyendo el 'Cuarto Convenio de Ginebra' relativo la protección de personas civiles en tiempo de guerra», lo que justifica que las legaciones extranjeras se encuentren en Tel Aviv.

En 1996 el Congreso estadounidense aprobó el Acta de Reposicionamiento de la Embajada para mover la legación a Jerusalén y se estableció un calendario para su puesta en práctica antes de un plazo de tres años, pero 21 años después sigue sin entrar en vigor. De acuerdo con el poder que les atribuía esa ley, cada seis meses Clinton, Bush y Obama han ido posponiendo el traslado «con el fin de proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos». El último aplazamiento caduca en mayo, a partir de entonces Trump tendrá luz verde.

Los palestinos han comenzado las movilizaciones contra el traslado. En las primeras concentraciones ha habido más periodistas y cámaras que manifestantes. Al frente de la marcha convocada a mediados de semana en Ramala, Mustafa Barghouti, miembro del comité central de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), aseguraba que «el traslado supondría que EE UU colabora con Israel en la violación de la ley internacional, que acepta la anexión por la fuerza de una tierra ajena, y si hace el cambio será un crimen de guerra».

Un puñado de dirigentes de Fatah, facción palestina en el poder en Cisjordania, tomó parte en esta primera concentración y Barghouti advirtió que «además de las protestas, Trump no debe perder de vista que su decisión puede acarrear una oleada de la resistencia en todos los territorios ocupados». A su lado, Adnan Ghaith, responsable de Fatah en Jerusalén Este, recordaba que la Ciudad Santa «es una línea roja, la zona oriental será la capital del futuro Estado palestino, pero si Trump no lo ve así tenemos todo el derecho a dejar de reconocer a Israel como Estado y volver a la resistencia».

Estos llamamientos a la lucha chocan con la política del presidente Abás, partidario de la resistencia pacífica desde que sustituyó a Yaser Arafat en 2004. Abás es también garante del acuerdo de seguridad con Israel, vigente desde los Acuerdos de Oslo y arma interna importante en la lucha contra sus rivales políticos de Hamás en Cisjordania. «Es hora de que el presidente pase de las palabras a los hechos y lidere las protestas ante los planes de Trump. Si sale a la calle, el pueblo responderá en masa, pero es cobarde, no lo hace y no lo hará», lamentaba Wafa, de visita en Ramala, pero que lleva 59 años viviendo en Estados Unidos.