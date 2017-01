El ministro que ganó el referéndum y las apuestas

El ministro David Davis, precisamente el encargado de pilotar la salida de la UE, confesó ayer que ganó 1.000 libras (1.151 euros) apostando a que vencería el 'sí' al 'Brexit' en el referéndum del pasado 23 de junio. En declaraciones a una emisora británica, afirmó, bromeando, que todavía hoy emplea parte del dinero que obtuvo de sus apuestas sobre el histórico plebiscito para invitar a rondas de bebidas a sus colegas en el departamento.

Davis contó esta anécdota tras ser preguntado sobre un sondeo de opinión que sugería que los ciudadanos británicos no confían ni en él, ni en el titular de Asuntos Exteriores, Boris Johnson. Davis respondió a eso que «los sondeos no son tan fiables» y recordó que estos habían predicho una victoria del 'no' en el referéndum. Lo que sin duda le benefició como apostante.