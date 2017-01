Johnson menciona la guerra para responder a las advertencias de la UE

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, advirtió ayer a los demás países miembros de la Unión Europea, especialmente a Francia, que no deben castigar a Reino Unido por abandonar la Unión en los términos presentados el martes por la primera ministra, Theresa May. Él y otro ministro del Gabinete iniciaron la diplomacia del 'Brexit' mencionando la Segunda Guerra Mundial.

Johnson, que se encuentra de visita oficial en India, fue preguntado por las palabras atribuidas a un consejero del presidente francés, François Hollande, en las que habría expresado un principio general de la negociación que también han manifestado políticos europeos, incluyendo, el mismo martes, a Joseph Muscat, primer ministro de Malta, país que ocupa la presidencia rotativa del Consejo.

Ese principio es que el resto de países de la UE no puede otorgar a Reino Unido una relación más favorable que la que tienen los miembros. «Si el señor Hollande quiere darnos palizas de castigo a los que queramos escapar, como si fuera un personaje de una película de la Segunda Guerra Mundial, no creo que sea en su interés o en el interés de nuestros socios europeos», repuso Johnson.

Boris Johnson, hoy ministro y antes alcalde de Londres, recibió cuando era periodista una petición de su íntimo amigo Darius Guppy, posteriormente encarcelado por fraude, para que le diese las señas de otro periodista al que quería dar una paliza. Esa es su conocida relación con palizas. Con la Segunda Guerra Mundial, Johnson se relaciona por su autoría de una biografía de Winston Churchill, calificada como mediocre por buena parte de la crítica.

Por su parte, el ministro para la Marcha de la UE, David Davis, aludió también a la guerra en una entrevista con la BBC. El ministro había expresado ya su rechazo a la idea de un castigo europeo -«no lo aceptaremos», dijo- y le preguntaban después por la capacidad de la administración británica, especialmente la de alto nivel, para resolver una negociación tan compleja en tan poco tiempo.

Recomendación de silencio

Davis repuso que quienes afirman que no hay suficiente personal o medios son altos funcionarios que quieren más presupuesto y que él ha hablado con todos los secretarios del Gabinete, los más altos funcionarios, de las dos últimas décadas y le han dicho que sus sucesores podrán cumplir los objetivos del 'Brexit'. «Creo que fue Robin Butler (trabajó con Margaret Thatcher y John Major) quien me dijo que, si pudimos con la Segunda Guerra Mundial, podremos con esto», recordó.

Guy Verhofstadt, el liberal que representará al Parlamento Europeo en la negociación del 'Brexit', calificó las palabras de Johnson como «aborrecibles» en su cuenta de Twitter y exigió a Theresa May que las condenase. La primera ministra les quitó importancia y la diputada laborista, Gisela Stuart, que es alemana y una de las líderes del 'Brexit', aseguró que Johnson no pretendía herir a nadie, aunque recomendó que «los ministros no mencionen más la guerra».

Si el ministro de Exteriores había evocado secuencias de 'La gran evasión', una película de 1963 producida en Holywood, en la que prisioneros aliados planean escapadas de un campo de detención en la Segunda Guerra Mundial, Stuart aludía a John Cleese, el cómico de Monty Python, que ideó una serie de la BBC, de 1975, 'Fawlty Towers', en la que actuaba como gerente de un hotel que no podía contener sus menciones a la guerra cuando tenía huéspedes alemanes.