Trump se venga de la oposición interna

nueva york. En agosto pasado medio centenar de ex altos cargos de gobiernos republicanos dieron el inusual paso de advertir al país que el candidato de su partido «carece del carácter, los valores y la experiencia necesarios para ser presidente» por lo que «podría poner en riesgo la seguridad nacional y el bienestar del país». De haber sabido que seis meses después Donald Trump va a ser investido presidente probablemente no lo hubieran hecho, particularmente tras comprobar que el nuevo mandatario es un personaje vengativo que encuentra tiempo en su apretada agenda para vengarse de sus enemigos.

Hace dos semanas una docena de miembros del comité central del Partido Republicano en Ohio recibieron llamadas personales del nuevo presidente para convencerles de que votasen en contra del presidente del partido en el Estado, Matt Borges, a quien considera desleal. En su lugar proponía un nombre concreto, el de la fiscal Jane Timken, que a la tercera votación se convirtió en la nueva líder de la formación conservadora en Ohio con el argumento de que el presidente le cogerá el teléfono. Así es como Borges perdió su puesto la semana pasada, pese a presentar buenos resultados durante tres años y tener el apoyo del gobernador John Kasich, diana de los ataques de Trump. Kasick fue su rival en las primarias y se negó a acudir a la convención del partido que le coronó candidato. Trump no se lo perdona, ni a él ni a los suyos, sobre todo porque ningún republicano ha ganado nunca la Casa Blanca sin Ohio. El magnate aún no ha asumido el cargo pero tiene la vista puesta ya en la reelección y no quiere dejar en pie a nadie que pueda ponerla en peligro. Su cálculo es estar ocho años en la Casa Blanca, el máximo permitido por la Constitución.

En Washington muchos han notado ya que han sido relegados al ostracismo. Aquellos a los que les ha dejado de sonar el teléfono han podido rastrear sus lazos en común, que conducen a la carta que firmaron en verano para decir públicamente que no votarían por Trump. En su contraataque rabioso, Trump les acusó de haber hecho del mundo «un lugar más peligroso».

Se refería al primer director de Inteligencia Nacional, John Negroponte, a los dos primeros secretarios de Seguridad Interior, Tom Ridge y Michael Chertoff, al antiguo director de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional Michael Hyden, al ex secretario adjunto de Estado y antiguo director del Banco Mundial Robert Zoellick y a una larga lista de altos cargos que participaron en los gobiernos de los últimos tres presidentes republicanos que precedieron a Trump. Su ejemplo fue seguido por otros que firmaron cartas con hasta 122 nombres, los de referencia para la clase política conservadora en Washington a la hora hacer política e integrar los gabinetes del secretario de Estado, el Pentágono, Seguridad Nacional y las agencias de Inteligencia.

Apestados

Hace tres meses les ardían los teléfonos con llamadas de la campaña de Trump, que les pedía que cambiasen de opinión y se sumaran a su equipo. «Desde que ganó la convención nos dicen que hay una lista negra con los nombres de quienes no optarán a ningún puesto», dijo anónimamente uno de ellos a 'The Washington Post'. En sus mismas firmas de abogados y 'think tanks' otros miembros más jóvenes e inexpertos reciben invitaciones para reuniones con miembros del nuevo Gobierno, respuestas a sus preguntas sobre las nuevas políticas e incluso ofertas de trabajo.

«Créame, si tuviera que volver a firmar una carta así sería mucho más cuidadosa», reconoció al rotativo Mary Beth Long, la primera mujer en ejercer de adjunta al ministro de Defensa, cuando ocupaba la cartera Robert Gates. Los apestados de este gremio de seguridad Nacional pueden solidarizarse con los incluidos en otras listas negras que está elaborando el nuevo Gobierno, como la de científicos y funcionarios que han participado en negociaciones sobre el cambio climático, la de profesores que han criticado a Trump en sus aulas y la de los medios de comunicación vetados. La era Trump no ha hecho más que empezar.