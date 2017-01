Un discurso «realista» y «claro» para Europa

Con más dudas que certezas en el horizonte, la Unión Europea comienza a ponerse a prueba ante el desafío del 'brexit', después de esbozar la primera ministra británica, Theresa May, cómo espera que sea el divorcio. «Es un proceso triste, son tiempos surrealistas, pero al menos el anuncio sobre el 'brexit' es más realista», escribió en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El político polaco mantuvo a continuación una conversación telefónica con May, que no hizo pública, así como contactos telefónicos con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el presidente francés, François Hollande.

Mientras tanto, la UE se aferra a la consigna que viene repitiendo desde que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión, que pasa por insistir en que solo se empezará a discutir los términos de la separación cuando Londres active el artículo 50 del Tratado de la UE, el mecanismo para la retirada voluntaria y unilateral de un país. El encargado de insistir en ese mensaje fue, a través de Twitter, fue el negociador designado por el Ejecutivo comunitario para el 'brexit', el francés Michel Barnier. «Listos tan pronto como lo esté Reino Unido. Solo la notificación puede dar inicio a las negociaciones», afirmó. «Mi prioridad es conseguir el acuerdo adecuado para la UE a 27».

Hoy será el turno del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al que se le había informado de las líneas generales del discurso antes de que May lo pronunciase. Juncker confesó a sus colaboradores más cercanos que el discurso dejaba «las cosas más claras» y que esperaba a ahora Londres active el proceso para pactar la salida de la Unión. El presidente de la Comisión Europea comparece hoy ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) para hablar sobre el discurso de May.