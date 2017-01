El PPE copa la cúpula de la UE al vencer Tajani en la Eurocámara

La suerte estaba echada desde que al inicio de la sesión plenaria, a las nueve de la mañana, el Partido Popular Europeo (PPE) y los liberales de ALDE anunciaron por sorpresa un pacto para hacer presidente del Parlamento Europeo al conservador italiano Antonio Tajani. De esta forma, el liberal Guy Verhofstadt, se retiraba de una carrera presidencial que tenía más que perdida. Los socialdemócratas (S&D) de Gianni Pittella braceaban agarrándose a un imposible, pero era cuestión de tiempo. Doce horas después, en la cuarta votación, el PP se hacía con la presidencia de la Eurocámara y con ella, el monopolio temporal de las tres grandes instituciones europeas al sumar la Comisión y el Consejo. Sí, temporal, porque el Consejo está ahora presidido por Donald Tusk pero puede caer el 1 de mayo a raíz de los sucedido ayer en Estrasburgo. Veremos.

Lo que iba a ser una moneda al aire entre conservadores y socialistas sobre la que nadie se atrevía a apostar debido a la existencia del voto secreto, quedó reducido a una elección más que previsible a las primeras de cambio tras el pacto «proeuropeo» alcanzado entre la derecha y los liberales. Los primeros, fuerza más numerosa con diferencia, suman 217 de 751 escaños, mientras que ALDE, 68.

Pese a su distancia con los 189 de los socialistas, su alianza era insuficiente para alzarse con la presidencia durante las tres primeras votaciones celebradas a lo largo del día ya que había que lograr mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos válidos). Ya en la cuarta, que empezó a las nueve de la noche, sólo pasaron dos de los seis aspirantes en liza y aquí, bastaba con tener un voto más que el otro. Tajani, 351-Pittella, 282. Lo esperado. Antonio Tajani, nuevo presidente de la Eurocámara durante los dos últimos años y medio de la legislatura en sustitución del socialdemócrata alemán Martin Schulz.

Ayer, se evidenció un secreto a voces: la defunción de la gran coalición entre conservadores y socialistas que siempre prevaleció a la hora de elegir el nuevo presidente de la institución. Había una regla no escrita (y a veces, escrita) de que ambas formaciones se alternaban en el puesto con periodos de 2,5 años, la mitad de una legislatura. Sin embargo, en esta ocasión, los socialdemócratas no aceptaron que el PP se hiciese con todos los altos cargos de la UE y decidieron plantar batalla con no muy buenos resultados. Ahora, buscarán nuevas alianzas para derrocar a Tusk y hacerse con la presidencia del Consejo.

La principal consecuencia del adiós a la gran coalición es que ambas formaciones dejaron en manos de euroescépticos como los Reformistas y Conservadores liderados por los 'tories' británicos, que al final dieron su apoyo al PPE, y los radicales eurófobos de Nigel Farage y Marine Le Pen. El voto fue secreto en todas las votaciones, así que no se conoció a ciencia cierta que eligió cada cual. Los Verdes y el grupo de la Izquierda Unitaria prestaron al final a título individual decenas de votos al S&D, que finalmente fueron insuficientes.

Delfín de Berlusconi

Jurista, Tajani (Roma, 1953) ha trabajado sobre todo de periodista hasta que se enroló con Silvio Berlusconi en política. Entre 1994 y 2008 fue eurodiputado, puesto que recuperó en 2014. Una de sus mejores definiciones es que es un «gran amigo de España», como demuestra el hecho de que tiene una calle con su nombre en Gijón desde 2015 por su mediación institucional para que la norteamericana Tenneco no cerrase su planta y echase a 210 personas.

Lo hizo como vicepresidente y responsable de Industria y Emprendimiento de la Comisión, puesto que ocupó de 2010 y 2014, y desde donde también apoyó a las empresas españolas e italianas en su contencioso con Panamá durante la construcción del Canal. Además, en el Colegio de Comisarios, votó en contra del dictamen de Joaquín Almunia en contra de los astilleros españoles. Antes, entre 2008 y 2010, fue vicepresidente pero encargado de Transporte.

En su carta de presentación ante sus colegas del pleno, defendió la necesidad de que haya «una Europa fuerte» y aseguró que apostará por un rol mucho mas institucional que el de Schulz. «Seré el presidente de todos. El Parlamento necesita un presidente fuerte y no un primer ministro», zanjó. «Necesitamos estar cerca de los ciudadanos, no estar dentro de la fortaleza de Bruselas», dijo al recordar que en su día renunció a «500.000 euros» que le correspondían como excomisario por «dignidad».