Malta asume la presidencia semestral de la Unión Europea en el peor momento

El más pequeño estará obligado a lidiar con problemas inabarcables. Llega Malta a la presidencia semestral de la Unión Europea y lo hace en el peor momento. Que si el 'brexit', que si los populismos, que si el terrorismo, que si la inmigración... El ahora o nunca continúa afligiendo a un club que hasta julio estará liderado por un Estado miembro cuya economía sólo supone el 0,1% del PIB comunitario. Pero en el club de clubes, sus 28 socios son iguales ante los Tratados, así que no queda otra que desearle suerte porque la necesitará.

La coqueta isla mediterránea se vistió ayer de gala para recibir al colegio de comisarios, que pudo escapar de la lluviosa Bruselas y disfrutar de la bondad del clima. Tocaba excursión y se notaba en sus gestos distendidos. A su jefe, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se le vio tranquilo y no ocultó el gran 'feeling' que existe con Joseph Muscat, primer ministro maltés y una de las grandes referencias de la socialdemocracia europea (al menos lo era cuando estaba su gran amigo Matteo Renzi). «Vamos a trabajar para mejorar la vida de la gente», recalcó en la comparecencia conjunta que celebraron a primera hora de la tarde.

Malta pretende pivotar su programa de gobierno comunitario sobre la 'M'. Sobre tres, en concreto: Mediterráneo, migraciones y mar. El drama de los refugiados sigue muy latente en países como Grecia o Italia, y el debate sobre las polémicas cuotas de refugiados sigue sin resolverse pese a los intentos de la anterior presidencia eslovaca. ¿Qué hacer? La división entre socios es enorme, así que todo ha derivado en enfocar el problema desde otro prisma: la seguridad de las fronteras exteriores. Y aquí, el cierre de filas es total, como también lo es en la lucha contra el terrorismo, así que la UE seguirá ahondando en estas materias para dar sensación de unidad que es incapaz de trasladar en asuntos como el económico.

Pese a los deseos malteses, el gran tema de este semestre (y quizá de décadas) es la salida de Reino Unido del club, un hecho histórico que Londres activará a finales de marzo si la 'premier', Theresa May, cumple lo anunciado a las autoridades comunitarias. Y claro, no sólo hay que gestionar la crisis a 28, sino definir la vida a 27 y aquí La Valeta jugará un papel clave ya que a principios de febrero acogerá la segunda gran cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno antes de que el 25 de marzo, ya en Italia, se conmemore el 60º aniversario del Tratado de Roma.

«Rara unidad a 27»

Malta, con Muscat a la cabeza, ha sido uno de los Estados miembros que menos ha dudado a la ahora de afrontar este desafío. No lo hizo cuando se conoció el resultado del referéndum, no lo hizo en las cumbres comunitarias posteriores y no lo hizo ayer. «La unidad de los 27 es total. Es raro ver tanta en la UE. Queremos que haya un acuerdo justo, pero debe ser inferior que la pertenencia a la Unión Europea. No se dará una situación en la que lo negociado sea mejor que la situación que tiene actualmente Reino Unido», recalcó en referencia a la posibilidad de que los británicos disfruten de los mismos privilegios que el resto de socios si no acepta las cuatro libertades fundamentales: circulación de capitales, servicios, bienes y personas.

Juncker, a su lado, asentía. «Sería un grave error considerar que la salida de Reino Unido sea el principio del fin de la UE», zanjó antes de destacar la relevancia que tendrá la cumbre de febrero de La Valeta. No obstante, el presidente de la Comisión centró toda su intervención para referirse a las negociaciones que se están desarrollando en Ginebra sobre el futuro de una Chipre por fin reunificada y no partida en dos. «Creo que estamos ante la última oportunidad», remarcó.