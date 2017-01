Turquía busca a su asesino profesional

Las fuerzas de seguridad turcas aseguraron ayer que ya saben todo sobre el 'soldado del califato' autor del atentado contra el club nocturno Reina de Estambul que el Año Nuevo acabó con la vida de 39 personas e hirió a otras 69. Afirmaron que disponen de numerosas imágenes que recogen su acción terrorista y que han permitido su identificación, que han completado la ruta que siguió para huir y que incluso han localizado a su mujer y a sus dos hijos.

Pero el caos preside la investigación y los desmentidos siguen de inmediato a las informaciones. Así ocurrió ayer, cuando la televisión pública otomana atribuyó la matanza a Iakhe Masharpov, un ciudadano de Kirguistán de 28 años, e incluso difundió imágenes de su pasaporte que previamente aparecieron en internet. No obstante, la noticia fue luego eliminada y el propio Masharpov compareció en su país para afirmar que no tenía nada que ver con el sangriento ataque. Afirmó a la agencia RIA Novosti que regresó a casa ayer tras permanecer dos días en Turquía por negocios. Antes de volar fue interrogado por la Policía, aunque posteriormente le permitieron tomar su avión. «Me retuvieron durante una hora porque me parezco al criminal de la foto. Luego se disculparon y me dejaron embarcar», relató.

Posteriormente los focos apuntaron hacia un compatriota de Masharpov. Según informaciones publicadas por el diario 'Hürriyet', este sospechoso habría sido ya identificado, aunque su nombre no se ha difundido aún. Los investigadores creen que se trata de un kirguiz que habría llegado a Turquía el 20 de noviembre desde Siria para instalarse con su esposa y dos hijos en la ciudad de Konya, en el centro del país.

Según los servicios de inteligencia, se trata de un soldado con experiencia en la guerra siria y alta formación en combates cuerpo a cuerpo. Tras analizar su actuación en la discoteca Reina, lo califican de «asesino profesional y altamente capacitado». La frialdad y la rapidez con que cometió el atentado -entre siete y trece minutos- certifican una formación militar.

El terrorista utilizó un AK-47 de núcleo de acero perforante, con el que disparó en casi dos centenares de ocasiones. A su espalda llevaba una mochila con al menos seis cargadores dobles. Varios testigos aseguraron que cada vez que el asesino recargaba su arma tiraba un objeto luminoso. Expertos en seguridad aseguran que se trata de una maniobra de distracción que además permite iluminar los objetivos. Todo ello confirma una formación de combate.

Su huida también parece documentada. Las cámaras recogieron cómo con absoluta frialdad se cambió de ropa tras cometer el atentado e incluso limpió el fusil para intentar no dejar huellas. Sin embargo, olvidó 135 euros en el bolsillo de la chaqueta que abandonó.

Ruta de huida

Minutos después de salir de la sala Reina se subió a un taxi, desde el que llamó a alguien que se encontraba en el barrio de Zeytinburn, donde el lunes se detuvo a una decena de personas relacionadas con el ataque. Terminada la comunicación, se bajó sin pagar y cogió un ferry con destino a la ciudad de Yalova tras cruzar el mar de Mármara. Una vez allí se le vio haciendo autostop en Bursa, a 110 kilómetros.

Inmediatamente después de que las autoridades otomanas filtraran fotografías del presunto 'soldado del califato' fueron varios los vecinos de la ciudad de Konya que llamaron a la Policía para informarles de que le habían reconocido en varios 'selfies' realizados en la plaza de Taksim, en el centro del Estambul, días antes de cometer el atentado.

En una comunicación telefónica con el diario 'Chumhuriyet' la mujer del sospechoso aseguró que «no sabía» que su marido era simpatizante del Estado Islámico, que este lunes reivindicó el atentado asegurando que se trataba de «una venganza» por los bombardeos contra musulmanes que efectúa Turquía en territorio sirio. «Me enteré del ataque por la televisión», afirma la mujer, que vive con sus dos hijos en un piso de alquiler de 295 euros al mes.

En operaciones policiales paralelas durante las últimas horas se ha producido la detención de dieciséis personas que podrían estar relacionadas con la matanza, entre ellas a dos extranjeros arrestados en el aeropuerto internacional Attaturk cuando intentaban abandonar Estambul. La mayoría de los arrestos se produjeron en el barrio Zeytinburn de la capital, de la que el terrorista partió en un taxi hacia la discoteca Reina.

Expertos antiterroristas consideraron ayer que el Estado Islámico y Turquía mantienen una guerra abierta desde que el Gobierno de Erdogan cambió de postura sobre la guerra de Siria de paso de permitir el líbre tránsito de yihadistas por su territorio a participar en el bloque aliado para combatir al Califato. «Todas las etapas fueron flanqueadas. La batalla ha comenzado», aseguró ayer el especialista Sinan Ülgen.

En su opinión, el EI quiere explotar la debilidades de Turquía y su división social entre laicos e islamistas. «El objetivo del atentado también es golpear al turismo, que ya estaba afectado por los ataques del pasado año. Esto le blinda un alcance internacional», añadió.