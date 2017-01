Francia decidirá mañana si aplaza el juicio a 'Teodorín'

La justicia francesa decidirá mañana si acepta o no la petición por el acusado de aplazar el juicio a Teodoro Nguema Obiang, 'Teodorín', abierto ayer en París en ausencia del hijo mayor de Teodoro Obiang Nguema, quien gobierna Guinea Ecuatorial desde 1979. La defensa alega que la citación de su cliente fue irregular y que no ha dispuesto de tiempo suficiente para estudiar el sumario. La fiscalía y la acusación particular se opusieron a lo que consideraron una maniobra dilatoria.

La jueza Bénédicte de Perthuis, presidenta del tribunal correccional encargado del caso, reconoció dudas sobre las consecuencias de un fallo emitido el pasado 7 de diciembre por la Corte Internacional de Justicia. Aunque los jueces de La Haya se declararon incompetentes para suspender el proceso francés contra 'Teodorín', prohibieron a las autoridades de París ejecutar la confiscación de un lujoso palacete mientras dirimen si está cubierto por la inmunidad diplomática.

Este edificio, inviolable según Guinea Ecuatorial, focaliza las sospechas de corrupción sobre 'Teodorín', que es vicepresidente segundo. Situado en la avenida Foch, en el triángulo de oro de París, el inmueble tiene 105 estancias repartidas en cinco plantas con una superficie de unos 4.000 metros cuadrados, incluidos sauna, discoteca, cine y peluquería.

Los policías tardaron nueve días en registrarlo en febrero de 2012 y decomisar entre otros caros caprichos 64 pares de zapatos, casi todos Dolce Gabbana, y un Bugatti. En total, la acusación le imputa haber adquirido entre 2007 y 2011 en Francia un patrimonio valorado en no menos de 100 millones de euros en el que no faltan una treintena de automóviles de marcas como Rolls-Royce, Bentley, Porsche, Ferrari, Aston Martin o Maserati. El acusado se expone a una condena de hasta diez años de prisión por blanqueo de corrupción, malversación de caudales públicos y desvío de fondos.