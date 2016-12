Putin y Trump se amenazan con el refuerzo de sus fuerzas atómicas

WashinGton / moscú. El buen entendimiento entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y quien ha de asumir la Presidencia de EE UU dentro de menos de un mes, Donald Trump; incluso la más que supuesta ayuda cibernética del primero para que el segundo ganara las elecciones, no impidieron que ambos cruzaran ayer mensajes sobre la necesidad de reforzar las respectivas fuerzas nucleares de ambos países. Mensajes que evocaban la Guerra Fría. El desencuentro entre Rusia y Occidente ha ido en aumento estos años. Moscú afronta la imposición de sanciones por su política en Ucrania mientras se queja de que EE UU despliega su escudo antinuclear en las mismas fronteras de Rusia. Furioso por esta cuestión, Putin hizo saber ayer que había pedido a los máximos jefes de sus fuerzas armadas el «refuerzo del potencial nuclear» del país «mediante la incorporación de sistemas de cohetes capaces de superar de manera garantizada los actuales sistemas de defensa antimisiles y aquellos que se encuentran en desarrollo». Una referencia directa al escudo occidental, que a juicio del líder ruso exige elevar sus armas estratégicas (las de alcance intercontinental) a un «nuevo nivel cualitativo, que permita neutralizar cualquier amenaza militar contra Rusia». Su 'amigo' Trump no tardó en reaccionar y, vía Twitter, se dijo partidario de «fortalecer y expandir» la capacidad nuclear estadounidense hasta que «el mundo entre en razón». No hubo más explicaciones.

Hay que buscarlas en la web de su equipo de transición, donde se informa de que el presidente electo es muy consciente de la «amenaza catastrófica que constituyen las armas nucleares y los ataques cibernéticos», por lo que durante su mandato el potencial nuclear estadouniense «se modernizará para garantizar que siga siendo un elemento disuasorio efectivo». Moscú espera la llegada de Trump a la Casa Blanca para rebajar la tensión que ha ido creciendo durante la etapa de Obama. Rusia se rebela contra por la instalación en Rumanía y en Polonia de elementos del escudo antimisiles estadounidense, aunque Washington ha reiterado en este tiempo solo trata de proteger Europa ante amenaza iraní.

Pero no ha podido negar que planeara instalar armamento pesado en el este de Europa para tranquilizar a los países bálticos y otros estados de Europa del Este, muy preocupados por las intenciones expansionistas de Moscú desde la anexión de Crimea en 2014.

Nuevos misiles

A finales de ese año, sin embargo, era Rusia la que señalaba la expansión de la OTAN como una amenaza para la seguridad del país. Putin anunció en junio de 2015 el despliegue de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales, capaces de «atravesar los sistemas de defensa antiaérea más sofisticados». Y un año después acusó a la OTAN de querer conducir su país a una «frenética» carrera armamentista y de romper «el equilibro militar» en vigor en Europa desde la caída de la URSS.

En los últimos años Moscú ha llevado a cabo una costosa modernización de sus fuerzas armadas y ha desplegado tropas adicionales en su flanco oeste. Actualmente su gasto militar alcanza el 21% de su presupuesto, aunque sigue siendo muy inferior al de Estados Unidos. «Hay que prestar atención a cualquier cambio en el equilibrio de fuerzas y de la situación politico-militar en el mundo y, sobre todo, en las fronteras rusas. Y corregir a tiempo nuestro planes para eliminar las posibles amenazas contra nuestro país», dijo Putin a la plana mayor de su generalato.