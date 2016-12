Anis Amri cumplió ayer 24 años pero en Oueslatia, Túnez, su familia no encontraba motivos para el alivio entre la sucesión de funestas noticias sobre el acto criminal que se atribuye al joven, responsable, si se confirman las sospechas, de las doce muertes causadas por un camión en Berlín. Dos de sus hermanos, Walid y Abdelkader, hablaron ayer con la prensa internacional para expresar su rabia por «la transformación de Amri» y su incredulidad ante lo sucedido.

«Estuvimos en contacto con él hace diez días, a través de Facebook y por teléfono, y no tenía relación con el terrorismo», aseguró un lloroso Walid a Sky News Arabia. Sin embargo, tanto él como Abdelkader admitieron que algo cambió profundamente a Amri durante el viaje a Italia hace cinco años. «Cuando salió de Túnez era una persona normal. Bebía alcohol y ni siquiera rezaba, no tenía creencias religiosas. Mi padre, mi hermano y yo solíamos rezar y él no», precisó Walid. «Si lo hizo él, es un deshonor para nosotros, pero estoy seguro de que no lo hizo. Fue a Europa por motivos sociales, para trabajar y para ayudar a nuestra familia», dijo Abdelkader, quien apuntó también a su vida en Italia para explicar un cambio tan profundo en su hermano. «Fue a prisión con una mentalidad y cuando salió tenía otra totalmente diferente».

Un alto responsable policial italiano señaló a Reuters que Amri llegó a Lampedusa en febrero de 2011. Allí estuvo en un refugio donde los inmigrantes provocaron un fuego. Entonces contó a las autoridades que era menor de edad, aunque los documentos indican ahora que no lo era, y se le trasladó a la ciudad siciliana de Catania, donde fue escolarizado. En octubre de 2011 fue detenido tras intentar prender fuego a un edificio y se le condenó por vandalismo, amenazas y robo. Cumplió pena en dos prisiones de Sicilia, primero en Catania y luego en Palermo. «Quizá entró en esto cuando estuvo en la cárcel, conoció a argelinos, egipcios y sirios», dudaba ayer Walid.