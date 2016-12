Obama usó el 'teléfono rojo' para que Putin cesara en los ciberataques

Barack Obama usó el 'teléfono rojo' para decirle personalmente a Putin que interferir en el voto sería un acto de guerra. Obama, que afronta críticas crecientes en su país por no haber respondido con la fuerza por la intromisión cibernética en las elecciones presidenciales, ha evitado aclarar sin embargo, en qué forma y qué tipo de represalias se van a tomar contra Rusia. El presidente norteamericano dijo que la respuesta se dará «en el momento y lugar que decidamos» y que habrá una parte pública y explícita, y otra que no lo será.

La cadena NBC reveló que Obama habló con Putin en septiembre en la reunión del G-20 en China, pero no quiso lanzarle una amenaza expresa para no inflamar aún más las ya delicadas tensiones entre ambos países. La advertencia a Putin no detuvo la interferencia electoral ni el pirateo ruso que se cebó particularmente en dañar la campaña de Hillary Clinton y los demócratas

Un mes después Obama utilizó uno de los símbolo de la Guerra Fría, el 'teléfono rojo' (señal de alarma por riesgo de guerra inminente), para advertir a Putin que si no paraba el 'hacking' en el proceso electoral habría consecuencias consideradas de guerra, incluyendo ciberataques. La rara utilización del famoso 'teléfono rojo', que en realidad hoy en día es una computadora de comunicaciones internacionales de alto nivel, parece haber funcionado puesto que no se han producido más ataques cibernéticos.

Dicen que Vladímir Putin siente odio visceral por la exsecretaria de Estado Clinton, a quien responsabiliza de la mala relación de Rusia con Occidente y de pagar las protestas contra él en la propia Rusia. Durante todo el proceso electoral americano los medios rusos proyectaron una imagen de Clinton como de incitadora de guerras mientras que se ofreció un aspecto mucho más favorable de Donald Trump. Las agencias de espionaje americanas, que la semana pasada ratificaron públicamente que los ataques cibernéticos durante las elecciones provenían de Rusia, creen que la intención de Putin era desestabilizar más que apoyar a Trump en particular. Pero ahora que este ha ganado las elecciones, es previsible que como presidente levante las sanciones contra Rusia.

Las que el Kremlin llama 'medidas activas' del espionaje cibernético han resultado muy efectivas para Rusia en sus intentos de crear inestabilidad en Occidente, como ya pasó con los 'hackings' al Parlamento alemán y al partido de la canciller Angela Merkel durante las elecciones del año pasado. Según la Inteligencia alemana, los ataques cibernéticos rusos se hicieron por medio del 'fishing' proveniente de la ONU, el mismo método utilizado en los ataques de las elecciones americanas.