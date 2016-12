Berlín busca al asesino del camión

Cuando lo remolcaron este martes, el camión todavía llevaba incrustadas en su destrozada luna delantera las maderas de las casetas que se había llevado por delante al invadir el mercadillo navideño de la Breitscheidplatz en el corazón comercial de Berlín Oeste. Docenas de personas fueron atropelladas en los 80 metros que recorrió el vehículo pesado por uno de los pasillos del mercadillo antes de detenerse de vuelta sobre el asfalto. Tan demolido como el vehículo se encuentra el ánimo de los alemanes, víctimas por primera vez de un gran atentado indiscriminado en un lugar público y que recuerda inevitablemente al de Niza el pasado mes de julio con más de 80 muertos.

ATENTADOS TERRORISTAS EN ALEMANIA EN 2016 u26 de febrero. Hannover. Una joven de 15 años atacó a un policía con un cuchillo en una estación de la ciudad. La menor, de orígen marroquí, había viajado hasta Turquía para tratar de unirse a las filas del Estado Islámico en los meses previos al ataque. u18 de julio. Baviera. Un menor, de 17 años hirió con un hacha a cuatro pasajeros de un tren que circulaba entre Treuchtlingen y Wurzburgo. El joven, que fue abatido por la Policía, tenía en su casa una bandera del Estado Islámico. u24 de julio. Ansbach. Un sirio de 27 años hizo explosionar una bomba casera que hirió a 15 personas en las inmediaciones de un festival de música. El atacante, que murió en la explosión, había amenazado en un video con perpetrar un atentado islamista. u10 de octubre. Leipzig. La Policía alemana detuvo a un sirio de 22 años que preparaba un atentado en el aeropuerto de Berlín. Dos días después el presunto terrorista se suicidó en la cárcel. u5 de diciembre. Ludwigshafen. Un niño de 12 años fue detenido por intentar atentar en el mercadillo navideño de la ciudad. El menor, de origen iraquí, había fabricado una bomba casera que no llegó a explosionar.

En Berlín, el camión con matrícula polaca y cargado de metal que ha cubierto el país de luto y empañado el ambiente prenavideño en Alemania, se ha cobrado la vida de doce personas. Otras 49 resultaron heridas, de las que 25 se encuentran hospitalizadas, 14 de ellas en estado muy grave, según anunció un portavoz del Senado de Berlín.

Hasta ayer no se produjo una reivindicación 'creíble' del ataque, que se atribuyó a última hora de la tarde el grupo yihadista Estado Islámico a través de su agencia de noticias, Amaq. El fiscal federal, Peter Frank, ya había apuntado el trasfondo yihadista del atentado, por el objetivo escogido y la manera de actuar del presunto terrorista. El grupo dirigido por Abu Baker al-Bagdadi aseguró que la persona que manejaba el camión que se empotró contra el mercado navideño era «un soldado del califato (...) en respuesta a los llamamientos para atacar a los ciudadanos de los países de la coalición internacional» contra el Daesh.

El Estado Islámico reivindica el ataque y dice que lo cometió un «soldado del califato»

Sin embargo, no hay certeza sobre la identidad de este hombre, según reconoció ayer el presidente de la Policía de Berlín, Klaus Kandt. El sospechoso que fue detenido como presunto conductor del camión, cuando escapaba del lugar de los hechos, parece no estar involucrado en el atentado y fue puesto en libertad después de un interrogatorio de varias horas. Kandt había admitido en rueda de prensa que «ciertamente no resulta seguro que sea el conductor». Y Frank, máximo responsable de la lucha antiterrorista, comentó que «debemos hacernos a la idea de que no es el autor y no pertenecía al grupo de autores».

El detenido era el joven paquistaní de 23 años Naved B., que llegó a Alemania como refugiado el pasado febrero a través de la ruta de los Balcanes y fue arrestado a casi dos kilómetros del lugar de los hechos, por la idenficación de un testigo. Un operativo policial registró sus pertenencias y se incautó de su móvil en el centro de acogida provisional de refugiados en el antiguo aeropuerto de Tempelhof. Pero «tenemos el hombre equivocado», según citaba ayer 'Welt ' a un miembro de la investigación. El autor del atentado se encuentra «armado y libre y puede causar nuevos daños», subrayaba esa fuente policial.

Finalmente, la Fiscalía Federal comunicó en la tarde de ayer que «la persona sospechosa, detenida tras el ataque, fue puesta en libertad». Y apuntó que «las pruebas forenses obtenidas no proporcionaron evidencias de la presencia del acusado en la cabina del camión durante el crimen». El ministro de Interior, Thomas de Maiziere, recalcó que, a pesar de este revés en las pesquisas, que en un principio se habían centrado en este refugiado, los investigadores «no están a ciegas» porque hay otras pistas, aunque rehusó revelarlas.

Seguir con las festividades

Mientras las autoridades ofrecen información con cuentagotas y solo anuncian novedades confirmadas al cien por cien, medios alemanes revelaban ayer detalles como que el conductor habitual del camión, un ciudadano polaco cuyo cadáver fue encontrado en la cabina del vehículo, murió de un disparo en la cabeza antes de cometerse el atentado.

La edición digital de 'Spiegel' señalaba además que el atacante dió una vuelta con el vehículo a la plaza antes iniciar su carrera mortal para arrasar el mercadillo navideño, situado al pie de la emblemática Iglesia Memorial del Emperador Guillermo, conservada en ruinas desde la Segunda Guerra Mundial como monumento a la paz. En el templo nuevo anejo, el presidente alemán, Joachim Gauck, la canciller federal, Angela Merkel, y otras muchas autoridades asistieron a última hora de la tarde a una misa ecuménica por las víctimas del atentado cometido a escasos metros. Nada más anochecer, la histórica Puerta de Brandeburgo fue iluminada con los colores de la bandera nacional alemana, de la misma manera que lo fue en meses pasados con los colores de Francia o Bélgica tras los graves atentados sufridos por esos países.

Por respeto a las víctimas, los 60 mercadillos navideños de la capital alemana se mantuvieron cerrados el martes. Pero en la conferencia de ministros de Interior de los 16 estados federados se acordó reabrir los berlineses y mantener abiertos los cientos de mercadillos navideños repartidos por la geografía alemana. «No podemos convertir los mercadillos de Navidad en fortalezas. Hay demasiadas maneras de matar gente con un camión. Siempre habrá un riesgo residual», dijo el presidente de la Policía de Berlín. Los máximos responsables de la seguridad pública acordaron, sin embargo, incrementar apreciablemente la presencia de agentes del orden en mercadillos y acontecimientos públicos durante estas navidades.

Sin embargo, el atentado no ha sorprendido a las fuerzas de seguridad. «El suceso se alinea perfectamente con las valoraciones que habíamos hecho», aseguró ayer el presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), el FBI alemán, Holger Münch, quien comentó que su institución siempre ha considerado que los mercadillos de navidad sufren una alta amenaza terrorista. Tras admitir «estar altamente alarmado» y subrayar que «investigamos en todas las direcciones», Münch advirtió de que podrían producirse otros ataques similares.