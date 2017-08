El PP vuelve a pedir la dimisión de la alcaldesa de Ronda por el caso boda Arenas y Martínez, este jueves. v. m. La regidora firmó el acta matrimonial de la hija de un edil, con la fecha cambiada, lo que le permitió acceder a un contrato y vacaciones V. MELGAR RONDA. Lunes, 21 agosto 2017, 00:34

El secretario del PP en Ronda, Antonio Arenas, volvió a pedir esta semana la dimisión «inmediata» de la alcaldesa, Teresa Valdenebro, «por mentir» en el caso boda, en el que ésta ofició y firmó el acta matrimonial de la hija de uno de sus concejales, José María Jiménez, que presentó su dimisión, en la que la fecha del enlace estaba cambiada (aparecía el 21 y la boda fue el 17), para, según publicó ABC, la contrayente pudiera acogerse a un permiso laboral en el Hospital de la Serranía de Ronda y disfrutar de vacaciones remuneradas en las que se fue de luna de miel a Nueva York.

La alcaldesa explicó que «las actas no se leen en las bodas», por lo que subrayó que no fue consciente de que la fecha del documento en cuestión estaba cambiada. Valdenebro, que no ha querido pronunciarse ante las declaraciones de Antonio Arenas, dijo que ella misma pondría en conocimiento de la Fiscalía los hechos para que éstos se aclarasen. También el PP así lo anunció y esta semana Arenas dijo que los servicios jurídicos de su partido están preparando la denuncia. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), paralelamente, investiga los hechos.

«Carrusel de mentiras»

Arenas habló de «carrusel de mentiras» y de que resulta «inverosímil que la señora Valdenebro no supiera absolutamente nada... yo a partir del 17 no se nada más, como Pilatos, me lavo las manos».

Arenas indicó que su partido ha revisado el expediente de este enlace y que en todos los documentos aparece la fecha de 21 de junio, salvo en dos en los que aparece el 17 pero encima, el 21, afirmó. «Ha mentido», reiteró en una «huida hacia delante», mantuvo.

El popular expresó que «podemos comprender un error humano, pero lo que no podemos permitir en la presunta comisión de delito», finalizó, acompañado por el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Ronda, Ángel Martínez.