Vecinos vuelven a pedir que se suspenda el cierre parcial al tráfico del Puente Nuevo V Martes, 30 enero 2018, 00:05

melgar. Unos 50 vecinos de Ronda acudieron anoche al pleno ordinario del Ayuntamiento para pedir de nuevo al equipo de gobierno que suspenda el cierre parcial al tráfico del Puente Nuevo, que entró en vigor la semana pasada, en tanto no se habilite un vial alternativo. El colectivo, representado en una plataforma, pidió hacer un referéndum para conocer el apoyo a la medida. «Esta medida lo que crea son agravios entre vecinos, esta regulación no la entendemos, ni vemos el interés general», dijo Martín Guerrero, portavoz de la citada plataforma, que ya ha anunciado la organización de una segunda manifestación. «Se podía haber empezado cortando un poco por las mañanas... pero no así de golpe», afirmó otro vecino.