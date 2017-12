Vecinos de Ronda prevén manifestarse en contra del cierre parcial al tráfico del Puente Nuevo Ahora está cerrado por obras de saneamiento. / Vanessa Melgar Entregan 5.000 firmas en el Ayuntamiento, al que reclaman que habilite antes de la regulación un vial urbano alternativo VANESSA MELGAR Martes, 5 diciembre 2017, 00:24

La plataforma de vecinos que se opone al cierre parcial al tráfico del Puente Nuevo sin que se habilite una alternativa urbana de comunicación está organizando una manifestación de rechazo a la medida anunciada por el Ayuntamiento la semana pasada, consistente en prohibir la circulación en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, menos para los residentes en La Ciudad, zona considerada el núcleo duro del conjunto histórico de la ciudad del Tajo. Este colectivo será el único que goce de una autorización especial para pasar por el famoso monumento sin restricción. No obstante, el Ayuntamiento también prevé que lo hagan los usuarios del colegio Las Esclavas y del conservatorio, aunque con limitaciones.

«Queremos organizar una manifestación que vaya desde el barrio de San Francisco hasta la plaza de España o la calle de la Bola», explicó Martín Guerrero, portavoz de la citada plataforma. Éste afirmó que se está ultimando la tramitación de los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción.

Por otro lado, la plataforma ha entregado alrededor de 5.000 firmas al Ayuntamiento (ya inició la recogida, tanto en Internet como de forma presencial) cuando el Consistorio comenzó a plantear su intención de reordenar el tráfico.

«Vamos a continuar, no nos vamos a rendir», insistió Guerrero, al tiempo que volvió a hacer hincapié en la premura en la aplicación de esta medida y en que supondrá el aislamiento del barrio de San Francisco y otras zonas. «La circunvalación no es la alternativa, es una vía interurbana que no está preparada para soportar el tráfico que se le viene encima», expresó. Guerrero volvió a pedir al Ayuntamiento que considere estudiar la creación de un vial alternativo por el arroyo de las Culebras, algo que ya expresó el edil de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, aunque al mismo tiempo éste confeso que no es partidario de esa opción y sí del uso de la circunvalación como alternativa.

Hoy está previsto que la plataforma mantenga una reunión con distintos partidos políticos, mientras que las obras de mejora de saneamiento del Puente, por lo que éste está actualmente cerrado al tráfico, están ya en su recta final. La intención es aplicar la regulación anunciada una vez culminen los trabajos, mediante pegatinas que lucirán los residentes autorizados a pasar en sus vehículos.

También, en Internet, se ha iniciado una recogida de firmas a favor de la regulación en el Puente.