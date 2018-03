Vecinos de Montejaque denuncian que las lluvias anegan el único camino a sus viviendas Una vecina, que reclama a Endesa la construcción de un camino que no hizo al construir la presa, se cayó al ir a pie por el terreno. / SUR El agua que acumula la fallida presa de Los Caballeros, tras fuertes precipitaciones, impide acceder a casi 50 personas a sus propiedades VANESSA MELGAR Lunes, 12 marzo 2018, 00:21

Casi 50 vecinos de Montejaque han denunciado que no pueden acceder a sus propiedades, viviendas y fincas, debido al agua que se acumula en la presa de Los Caballeros, considerada la primera infraestructura moderna de sus características que se construyó en España, en 1924, y que resultó fallida debido a la permeabilidad del terreno. No obstante, ésta, cuando llueve de forma considerable, como en estas últimas semanas, consigue retener un nivel suficiente en su vaso para que los citados propietarios se queden aislados, debido a que el agua afecta al camino que conduce a sus fincas.

Actualmente, el colectivo, según explicó María Rosa Calle, en representación de la Asociación de caminos y campos de Montejaque, que se creó a raíz de esta problemática que se repite, al menos, una vez al año, prevé que estará más de dos meses sin poder acceder en vehículos hasta sus casas y terrenos. Algunos vecinos residen en esta zona habitualmente y otros tienen explotaciones ganaderas, de consideración, y cultivos. «El año pasado estuvimos cinco o seis días aislados, mínimo, una vez al año nos pasa», declaró Calle.

«Cuando hicieron el pantano, se contemplaron distintas actuaciones… cuando comprobaron que la presa era fallida, se dejaron a la mitad. Hicieron el camino del lado derecho y el puente, pero no el del lado izquierdo para darle paso a los vecinos. La ley dice que cuando se hace un pantano tiene que haber accesos», explicó esta vecina, que sufrió una caída recientemente al acudir a pie a sus terrenos, la única vía que ahora es posible, de varios kilómetros, y tuvo que ser evacuada por los cuerpos de seguridad.

Desde hace más de 15 años, estos vecinos están mostrando su malestar y se siente ninguneados. Hace diez años crearon la citada asociación e, incluso, han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz. «Hay gente viviendo, había niños que no podían acceder al colegio, tenemos animales… ¿cómo le vamos a dar de comer a los animales?...», lamentó Calle.

Al respecto, Endesa (Sevillana, cuando se levantó la presa), responsable de la infraestructura, llegó a presentar, según esta asociación, un proyecto, con una inversión de 250.000 euros pero «han hecho caso omiso». El Ayuntamiento, con el independiente Diego Sánchez a la cabeza, decidió asumir la construcción de un camino, financiándolo con recursos propios. Está construido a falta de 600 metros, aproximadamente, ante la negativa de un vecino que se opone a que esta vía pase por su propiedad, según dijo Calle. «Dice que el terreno no es de Endesa, que es suyo», aseguró, al tiempo que dijo que es Endesa quien se tiene que pronunciar al respecto. Añadió: «Vivíamos allí pero a mi marido le dio un infarto y nos hemos venido de alquiler al pueblo, tengo una casa allí que podría dedicar a turismo rural pero con esta situación no es posible», expresó.

Vía judicial

Calle anunció que la Asociación está preparando una denuncia colectiva ante los juzgados contra Endesa (ella ya ha presentado una denuncia contra Endesa por la caída que sufrió). «Pedimos lo que es por ley, no estamos en el Tercer Mundo. Nuestra situación es tercermundista… pedimos también a la Junta de Andalucía que tome cartas en el asunto. Endesa tiene que hacer el camino por ley. Si no lo hace, que la Junta le diga que tiene que hacerlo, que no se puede dejar a los vecinos aislados. Tenemos la documentación de 1925 en la que figuran las actuaciones que había que hacer… queremos, en definitiva, que la Junta inste a Endesa igual que insta a todo el mundo para cumplir la ley», terminó Calle.

Esta asociación, igualmente, mantendrá una reunión con la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta, a fin insistir en su malestar. «También hemos pedido a Endesa que ponga un puente provisional, al llegar el camino hasta la finca de este señor, pero nos han dicho que para esto no tienen presupuesto, que no hay ninguna partida», finalizó esta vecina que, también quiso recordar que tres personas que no pueden sacar sus vehículos de sus propiedades, ante el nivel del pantano.