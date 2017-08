Un vecino de Cuevas del Becerro gana un millón y medio de euros con el mayor Sueldazo de la ONCE Panorámica de Cuevas del Becerro. / SUR Este premio llega a Málaga en vísperas ya del Extra de Verano de la ONCE que ofrece el próximo 15 de agosto un premio de 20 millones de euros EP CUEVAS DEL BECERRO Domingo, 13 agosto 2017, 10:12

Un vecino de Cuevas del Becerro ha sido agraciado este sábado con un millón y medio de euros correspondiente al mayor sueldazo de la ONCE. Además, el sorteo del sábado, que estaba dedicado al XXX Aniversario del Cronicón de Oña de Burgos, ha dejado otros 20.000 euros en El Ejido (Almería) y ha llevado el resto de premios a Asturias, Castilla León y Navarra.

Según ha informado la ONCE en un comunicado, el vendedor, Andrés Rodríguez ha explicado que la cifra premiada le gustaba a él, mientras que al premiado le daba igual, "pero yo ya le he vendido varias veces ese número a través de la máquina --la máquina es el Terminal Punto de Venta por el que el cliente elige el número que juega--.

Asimismo, ha dicho que se trata de "un pedazo de premio, es un premio de categoría" y por la mañana iría a Cuevas a felicitar al cliente. Ésta es la quinta vez que Andrés Rodríguez da un premio mayor a la zona, el último, 70.000 euros con dos cupones agraciados con 35.000 euros en Ronda hace poco más de un mes.

El pasado jueves la ONCE repartió también otros 70.000 euros en la ciudad del Tajo. Por su parte, Cuevas del Becerro depende administrativamente de la sede de la ONCE en Ronda que cuenta con 124 personas ciegas o con discapacidad visual grave de los 2.791 afiliados que la ONCE tiene en la provincia de Málaga.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Este premio llega a la provincia de Málaga en vísperas ya del Extra de Verano de la ONCE que ofrece el próximo 15 de agosto un premio de 20 millones de euros, el mayor premio al contado que da la ONCE a un único cupón.

Este año ofrece además otros 20 premios de 100.000 euros, que se suman a los 119 premios de 60.000 euros para los cupones cuyas cinco cifras coincidan con las del número premiado. En total hay más de un millón de cupones con premios y 42 millones de euros en premios.

Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva "lotto" de Europa que juegan ya 16 países europeos, tiene para el próximo viernes, 18 de agosto, un bote de 46 millones de euros para la primera categoría.

Al Eurojackpot comenzaron jugando Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Estonia, Eslovenia, Italia y Finlandia a los que se han sumado entre otros Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega o Suecia.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.