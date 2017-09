«Vamos a mantener el adelanto de fecha para la próxima edición de la Feria» Sánchez posa para esta entrevista en la plaza Duquesa de Parcent. v. melgar La edil prevé ayudar económicamente a todas las peñas, intentar relanzar la Feria del centro y dar más contenido a la Caseta Municipal en 2018María José SánchezConcejala de Fiestas VANESSA MELGAR RONDA. Lunes, 11 septiembre 2017, 01:35

Una vez pasada la Feria y Fiestas de Pedro Romero 2017 toca hacer balance. Para la edil de Fiestas y Tradiciones Populares, María José Sánchez, ha sido una feria «brillante», aunque con aspectos a mejorar como el acondicionamiento del real y el contenido de la Caseta Municipal, entre otros. La concejala anuncia que la intención del Ayuntamiento es seguir innovando en cuanto a la portada del centro y que en 2018 habrá ayudas económicas para todas las peñas. Sánchez también se marca como reto intentar relanzar la Feria del centro y habla de «acierto» al referirse al adelanto de fecha (una semana) del festejo.

-¿Qué balance hace de la Feria?

-Considero que el balance es positivo. Hemos tenido una feria brillante. Hemos vivido un fin de semana espectacular, no solo en lo referente al mundo del toro, también a nivel social y mediático. Desde la concejalía de Fiestas estamos muy orgullosos de los resultados, sobre todo porque con que la inversión que se ha realizado este año de 215.000, dos mil euros más que en 2016, éstos han sido mayores.

«Tradicionalmente, el Ayuntamiento solo les paga las carpas y los aseos a seis peñas» «Queremos seguir innovando en cuanto a la portada de la calle de la Bola»

-La fecha de la Feria se ha adelantado este año una semana, ¿se va a mantener este cambio?

-Los contactos que hemos tenido con empresarios del sector turístico destacan la afluencia de visitantes, que la ocupación, en el caso de los alojamientos, ha rondado el cien por cien... Creo que el adelanto de fecha ha sido un acierto. Nos comentan que muchos turistas han estirado, por decirlo coloquialmente, el mes de agosto, su estancia en Ronda. Por ello, vamos a mantener el adelanto de la fecha para la próxima edición de la Feria. En 2018, el festivo local será el jueves 30 de agosto, por lo que el festejo tendrá lugar del 28 de agosto al 2 de septiembre. También hay que recordar que el año pasado la comunidad educativa y los feriantes se pusieron en contacto con el Ayuntamiento ya que el fin de la Feria coincidía con la vuelta al colegio y normalmente el Día del niño, en las atracciones infantiles, en el que se ofrecen precios más baratos, es el domingo. Creo, como digo, que los resultados del cambio de fecha han sido positivos.

-¿Qué destacaría del festejo este 2017?

-Que la gran inversión que se ha hecho ha sido para los niños. Hemos optado porque los servicios operativos del Ayuntamiento realizasen las carrozas, con lo que se ha conseguido un ahorro que ha permitido invertir en animaciones.

-Los farolillos de la calle de la Bola en blanco y negro y la portada inspirada en un capote de Antonio Ordóñez, como homenajes al maestro, han sido polémicos... han recibido críticas y alabanzas...

-Sí. Tengo que confesar que desde que llegué a la concejalía de Fiestas quería hacer ese homenaje a Antonio Ordóñez y el año pasado llegué tarde porque los farolillos de color negro, al no ser habituales, hay que encargarlos con antelación. Respecto a la portada, se la encargamos al arquitecto Sergio Sánchez. Él me propuso romper con la estética habitual e innovar, le contamos la idea de los farolillos blancos y negros que conectó con la suya de inspirarse en un capote. Todo se ha hecho en base al cartel de 2009 en el que aparece Ordóñez, con el traje blanco y azabache, con un capote de frente.

-¿Seguirá innovando en la portada del centro?

-Sí, se va a seguir innovando. En Ronda tienen que confluir innovación y tradición. La ciudad no puede seguir eternamente anclada en el pasado. Hablamos de que los jóvenes se tienen que ir de Ronda... esa innovación va de la mano de los jóvenes... no quiero decir que solo ellos puedan innovar, lógicamente. La portada y los farolillos, al principio, fueron muy polémicos pero tengo que decir que hemos recibido muchos mensajes de apoyo, sobre todo Sergio Sánchez y su familia que han hecho gala de una gran educación.

Aspectos a mejorar

-La Feria del centro se ha reducido prácticamente a la calle Lorenzo Borrego, ¿qué prevé hacer al respecto?

-Creo que en el centro se busca un ambiente más tranquilo y relajado, hay muchos empresarios que han dejado de montar barras en la calle pero mantienen las terrazas, es verdad que al final se reduce a la calle Lorenzo Borrego y la plaza del Socorro que se llevan la palma... No sé ciertamente qué influye, las tasas se han mantenido y en los dos últimos años se ha ampliado el horario, primero de 19.00 a 20.00 horas y después, el sábado de Goyesca, hasta las 22.00 horas... quizás el ambiente se ha repartido con el real. De cara al año que viene me tengo que sentar con todos los actores que intervienen en la Feria del centro para ver qué podemos hacer.

-En general, ¿qué aspectos cree que se pueden mejorar?

-La Caseta Municipal es muy grande y la verdad es que llevamos dos años intentando darle contenido. El concierto Fiesta del Fiesta está ya consolidado y se organiza en el exterior del recinto ferial, con lo que la Caseta Municipal podría ser más pequeña y habilitar otra que estuviese dirigida a la juventud... hay que buscar una solución. Tradicionalmente se ha alquilado esa caseta tan grande y tenemos problemas para darle contenido y para encontrar quien la gestione. Hemos intentado que la programación sea variada pero hay que darle un contenido acorde con lo que se necesita. Por otro lado, el acondicionamiento del real es otro aspecto a mejorar y respecto a las peñas, no me pregunte porqué, pero existe una especie de tradición por la que el Ayuntamiento solo ayuda económicamente a seis casetas y hay 18. Para el año que viene mi compromiso, el del Ayuntamiento, es incluir una partida en los presupuestos con la que el dinero que hay disponible se reparta entre todas. El Ayuntamiento les paga las carpas y los aseos solo a seis... Fiestas atenderá a todas, en mayor o menor medida, en 2018.

-El Día del caballo, en real, también se ha querido potenciar...

-Sí, las asociaciones que lo organizan, la Asociación Hípica de Ronda y la Asociación Amigos del Caballo, han hecho un buen balance. Ha habido mayor número de jinetes y caballos que han participado. Se han instalado toldos, habilitado abrevaderos... cuando una persona pone en la calle su caballo, pone en la calle una inversión... también creo que hemos ganado en seguridad, en cuanto a jinetes y peatones. Por otro lado, también en la iluminación del real se ha apostado este año, con esos grandes abanicos. Ha corrido a cargo de la empresa rondeña Iluminaciones Flores que se implica muchísimo en este aspecto, ya para ellos es un gran escaparate el real. Igualmente, a las Damas Goyescas y a su presidenta, Amparo Molina, el agradecimiento es eterno... comenzamos los actos previos con el aplazo del pregón por el desgraciado accidente de tráfico en la India en el que murieron tres rondeños y no ha habido ni un mal gesto, ni una mala manera... ellas y sus familias se han volcado y hay que agradecer el esfuerzo económico que hacen porque en esto al final se va un buen pellizco. En el caso de las damas, muchas están estudiando y no disponen de ingresos propios. Me siento muy orgullosa y el agradecimiento, como digo, es eterno.

-¿Ya se trabaja en la próxima edición de la Feria?

-Sí, en los farolillos, la portada, el real... al final de este mes mantendré una reunión con todos los colectivos implicados para analizar los aspectos a mejorar, sobre todo el acondicionamiento del real, la Caseta, las peñas y la Feria del centro.