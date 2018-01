Valdenebro espera que se aclare el 'caso boda', por el que está citada como investigada

La alcaldesa de Ronda (PSOE), Teresa Valdenebro, se refirió ayer al 'caso boda', por el que ha sido citada a declarar, en calidad de investigada, este viernes, ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda que investiga si se cometió un presunto delito de falsedad documental en el cambio de fecha de un acta matrimonial de la hija de uno de sus ediles, que dimitió por estos hechos, para que, según publicó ABC, la joven accediese a un contrato de trabajo en el nuevo hospital de Ronda y tuviese vacaciones.

Valdenebro, que ofició la boda, firmó el acta y dijo que no recayó el cambio de fecha, al no leer el documento, aseguró que acudirá al juzgado «para atender las preguntas que me quieran hacer, para aclarar las dudas que pueda haber, y, como siempre he hecho, con la verdad por delante y dispuesta a echar una mano en lo que haga falta».

La regidora añadió: «Soy la primera interesada en que todo se aclare a nivel de la responsabilidad que ostento y a nivel personal, ya que no se trata de un asunto agradable», explicó.

Valdenebro recordó que fue ella la que denunció los hechos ante la Fiscalía (el PP se ha personado como acusación particular) y expresó que «cuanto más transparencia se tenga, mejor, tenga las consecuencias que tenga y tenga el recorrido que tenga (el caso)».

El exedil, y su hija, declararon ante la jueza que la alcaldesa estaba al tanto del cambio de la fecha en el citado documento.