Ultiman la tramitación del proyecto de la pasarela del Tajo

El Ayuntamiento de Ronda está ultimado la tramitación del proyecto para habilitar una pasarela en el fondo del Tajo. Según explicó esta semana el concejal de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, profesionales contratados por el Consistorio, con fondos de la Junta de Andalucía en los planes de empleo, están finalizando el plan director que requirió el Gobierno andaluz sobre la infraestructura, en febrero de 2016, cuando gobernaba, en minoría, antes de la moción de censura entre el PSOE, el PA e IU, el PP.

«El proyecto no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Faltaba documentación y en este plan se definen el tipo de materiales que se utilizarán, el tipo de madera, los accesos... todo para que el impacto de la infraestructura en este entorno natural sea el mínimo», expresó el responsable de la concejalía de Obras y Urbanismo.

La Diputación Provincial de Málaga ha mantenido su apuesta por este nuevo reclamo turístico que se ha llegado a presentar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid. Inicialmente, se comprometieron alrededor de 300.000 euros para hacerla realidad, una cuantía que el Consistorio tuvo que devolver al ente supramunicipal ante el requerimiento del plan director de la Junta, lo que para el ex equipo de gobierno supuso un frenazo en seco para el proyecto. La Junta argumentó que la tramitación no estaba completa y que se había presentado fuera de plazo. Pidió usar materiales que minimizasen el impacto visual y que no se urbanizasen caminos del entorno, entre otros aspectos. La Diputación reiteró que mantendrá la inversión siempre que la Junta apruebe la pasarela que contaría con 330 metros de longitud y que registraría, según las estimaciones, 500.000 visitas al año.