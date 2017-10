«La última renovación de hermanos mayores supone un soplo de aire fresco para las hermandades» Jorge García, presidente de la AHHCC de Ronda. v. m. Jorge GarcíaPresidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda ALEXIS OJEDA RONDA. Lunes, 23 octubre 2017, 01:12

Tras el descanso estival, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda comienza el curso cofrade afrontando el último trimestre de 2017, que viene cargado de charlas de carácter formativo por parte de renombrados ponentes que acudirán a la ciudad del Tajo

El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Jorge García, nos hace partícipes del inicio del curso cofrade con la celebración de una asamblea general ordinaria el pasado 5 de octubre en la que las hermandades de Gloria -Cabeza, Paz, Rocío y Aurora- analizaron sus actos y salidas procesionales

-Hace unas semanas se inició el curso cofrade en Ronda con las salidas de la Aurora y San Francisco. ¿Cómo las vio?

«La inauguración del Museo Cofrade está a la espera de solucionar trámites burocráticos»

-En el caso de la Aurora era la última hermandad agrupada por realizar su salida procesional y la valoro de forma muy positiva. Es ya una cita consolidada en el último sábado de septiembre y yo creo que cumplió su cometido con bastante expectación de público, como viene siendo habitual. Es una salida muy vistosa porque los cantos de los auroreros la hacen muy peculiar. Con respecto a San Francisco, no pertenece a la Agrupación, sino que la organiza la Asociación de Vecinos del Barrio de San Francisco junto a la Hermandad del Santo Entierro. Ver a la imagen en la calle es premonitorio de que se acerca ya el otoño. Y precisamente con la nueva estación ha comenzado el curso cofrade 2017-2018 con la celebración de una asamblea general ordinaria, el pasado 5 de octubre, en la que las hermandades de Gloria -Cabeza, Paz, Rocío y Aurora- analizaron sus actos y salidas procesionales. Desde ya comenzamos a trabajar en lo que será la próxima Semana Santa.

-El pasado fin de semana la ciudad acogió Getsemaní 2017. ¿Qué impresiones ha tenido?

-Pues muy positivas. La Agrupación de Hermandades y Cofradías formó parte del comité de honor junto a Su Majestad el Rey Felipe VI. Se conocieron a muchas personas y hubo un intercambio de conocimiento y experiencias cofrades desde distintos puntos de vista, ya que había personas venidas de lugares tan dispares como Valladolid, Cuenca y Murcia, entre otros tantos. Sirvió para confraternizar, crear vínculos, todo en ello en un marco que fue muy enriquecedor. Creo que hay mucha satisfacción. La Hermandad del Huerto ha sido una perfecta anfitriona.

-Viendo el montaje de los altares en Santa Cecilia para la ocasión y la organización general del mismo, se da una clara señal de que el Huerto se ha repuesto al tremendo incendio que sufrió hace unos años.

-Gracias a Dios. Tienen una junta de gobierno que está muy entregada a su hermano mayor, cuentan con el total apoyo del consiliario de la hermandad, y, sobre todo, tienen muchas ganas de trabajar y de hacer bien las cosas. Todo eso se ha visto reflejado en la organización de Getsemaní, que pienso que ha sido muy positivo para los cofrades y para la ciudad de Ronda. Iniciativas de ese tipo son muy interesantes.

-Eventos de ese tipo dejan en la localidad un importante impacto económico: turismo, hostelería, transportes. ¿Tiene algún dato al respecto?

-No tengo datos concretos pero lo que sí me consta es que los hoteles estaban llenos. Fueron cerca de 200 participantes con sus respectivas familias y eso conlleva un impacto importante tanto de restaurantes, hoteles, ocio y amén de los caprichitos que cada uno comprara. Este tipo de citas son también muy importantes a nivel espiritual para renovarse, para que las hermandades se conozcan y para establecer alianzas entre las personas.

-Precisamente en el ámbito del turismo encajaría el proyecto del Museo Cofrade de Ronda. ¿Qué avances ha habido?

-Seguimos trabajando en ello. El museo está totalmente previsto y preparado a expensas de que se solucionen los trámites burocráticos. Estamos analizando el pliego de condiciones y otras cuestiones y escollos burocráticos que hay que solventar. Las cosas de palacio ya se saben que van despacio.

-A lo largo del verano se vivieron momentos destacables con los patrones de Ronda. San Cristóbal no salió por problemas económicos y la Patrona se trasladó a Santa María junto a los titulares del Ecce Homo y Cristo de la Sangre por obras en el santuario.

-San Cristóbal es una asociación parroquial y ellos sabrán sus cuentas y circunstancias. No es cometido de la Agrupación intervenir en ese tipo de temas al no ser hermandad agrupada. Ellos habrán sopesado de forma responsable. Tienen el apoyo del consiliario, el arcipestre de Ronda, José Luis Pastor. Sobre la Patrona, efectivamente el verano trajo consigo estampas históricas. Se trató de un traslado muy entrañable, emotivo, a la par que vistoso. Este año cofrade ha sido muy intenso. Tras el Corpus el 18 de junio tuvimos la extraordinaria de Padre Jesús, días después este traslado que comentamos; en fin, un no parar.

-Hablando del Ecce Homo. No sabemos si la situación de tensiones internas se ha resuelto pero al menos ya hay nueva junta de gobierno que jurará cargos próximamente.

-Se trata de algo muy positivo después de un año convulso y tras una Semana Santa en la que el pueblo de Ronda se abrió a la Hermandad del Ecce Homo, acogiéndola con los brazos abiertos. Después del gran trabajo que ha hecho el comisario tenemos una nueva junta de gobierno que ha sido respaldada por el Obispado, votada en cabildo y estamos a la espera de la toma de posesión con la jura de cargos. Aquí tienen a la Agrupación para echarles una mano en lo que les haga falta y, por supuesto, desearle la mejor de las suertes a esa nueva junta.

-¿Cómo valora el papel de Luis Candelas durante el último año como comisario del Ecce Homo?

-Ha sido muy importante. Yo creo que ha sido básico y fundamental en su actuación aunque al principio parece ser que no se entendía su figura, que por otra parte era absolutamente necesaria. Fue nombrado por el Obispo de Málaga y creo que ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo. Espero que la Iglesia sepa reconocerlo, así como la Delegación de Hermandades porque Luis Candelas ha hecho un gran trabajo como comisario. Ha sabido capotear la situación y cumplir el cometido que se le requirió, que era que una nueva junta se hiciera cargo de la hermandad. Es quizás en Ronda la figura del comisario algo desconocida, ya que era la primera vez que se acudía a ella, no así en otras ciudades como Málaga o Sevilla, donde han tenido que intervenir en hermandades como Cautivo o Penas.

-En los últimos meses la Paz, Santo Entierro, Angustias, Columna, Padre Jesús o Soledad han renovado sus hermanos mayores. ¿Qué les parece?

-La última renovación de hermanos mayores supone un soplo de aire fresco para las hermandades. Creo que es algo muy positivo para todas ellas y ante todo hay que agradecer el trabajo que han desempeñado todos los antecesores porque ellos han sabido llevar a su hermandad de una manera responsable al lugar en donde hoy se encuentran. Todos han sido capaces de trabajar muy bien y de ganarse la confianza de equipos que hoy suponen un relevo. No obstante, muchos de los nuevos hermanos mayores se estrenan en el cargo pero gozan de una dilatada experiencia dentro de la Agrupación y en el seno de sus propias hermandades. Yo estoy encantado con que se haya producido ese tránsito natural y que todos seamos capaces de continuar con templanza nuestro cometido.

-Destacan muchos miembros de las nuevas juntas la necesidad de fomentar la formación. ¿Hay pensada alguna actividad por parte de la Agrupación?

-Sí, por supuesto. Ya hay cosas previstas y otras que aún se están perfilando. Se realizarán charlas que tocarán temas como el patrimonio, la hermandad y la familia, aunque aún hay fechas por determinar. Estamos en ello.

-Cara a la Semana Santa 2018, hace unos días anunciaba la Agrupación a Manuel Gazaba como pregonero.

-Queríamos anunciarlo prontito para acabar con la especulación que siempre se genera y para que tenga tiempo suficiente de prepararlo. Yo creo que es la vez que antes lo hemos anunciado ya que siempre se ha hecho en torno al puente de la Inmaculada. Estamos encantados con su designación, es una persona responsable, cofrade por los cuatro costados y es el broche que le faltaba a Manolo Gazaba, después de 26 años en la Agrupación, haber sido durante años hermano mayor de la Soledad... Confiamos mucho en el encargo que se le ha hecho.

-¿Y del cartel, se barajan nombres o fechas?

-El autor ya está elegido y de nuevo este año será una pintura. De momento aún hay cosas que cerrar y preferimos ser prudentes hasta que estén definidas. La Agrupación está trabajando en ello concienzudamente y ya en su momento se anunciará, más pronto que tarde.