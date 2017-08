Tráfico habilitará un aparcamiento en el barrio de San Francisco con 190 plazas Los concejales del PP abandonaron sus asientos en los puntos en los que se aprobaron la recuperación de dos caminos. v. m. El Ayuntamiento transferirá 143.000 euros más a Fiestas para organizar la Feria de Pedro Romero, la del Barrio y la Navidad VANESSA MELGAR RONDA. Lunes, 7 agosto 2017, 00:18

El Ayuntamiento de Ronda habilitará un nuevo aparcamiento en el barrio de San Francisco, en los terrenos del antiguo campo de fútbol del colegio de El Castillo, que contará con 190 plazas, según anunció la concejala de Tráfico, Francisca González, en el último pleno ordinario que tuvo lugar el pasado lunes. La edil no dio más detalles del proyecto e hizo pública la actuación mientras respondía a una batería de preguntas formuladas por escrito por el PP, en la oposición, después de que la portavoz municipal de esta formación, María de la Paz Fernández, en el turno de ruegos y preguntas le requiriese su atención. González dijo que no ha contestado por escrito porque los populares no lo han pedido así en los papeles en cuestión.

Este fue uno de los puntos calientes de la sesión que en poco se diferenció de las anteriores: plenos largos (este duró casi cuatro horas), llenos de debates vacíos, interminables y aburridos y de reproches políticos, sobre todo entre el PSOE y el PA, con la sombra, ya muy larga a estas alturas, de la moción de censura por la que los socialistas, con Teresa Valdenebro a la cabeza, PA e IU quitaron la Alcaldía al PP.

El pleno comenzó fuerte, en este sentido, con la ausencia de los concejales populares que se sentaron en la bancada del público en los puntos 2 y 3, en los que se aprobaron la recuperación de los caminos de Charco Lucero y del Quejigal a Arriate. El PP dijo que los expedientes están incompletos y aseguró que tiene conocimiento de que los afectados podrían denunciar al Ayuntamiento.

El líder de Alianza por Ronda (APR), Antonio Marín, compartió la postura del PP, pero no se ausentó. Habló de «guiños políticos para darle crema al pacto». El portavoz del PSOE y concejal de Patrimonio, Alberto Orozco, defendió los expedientes y afirmó que «se trata de cumplir la ordenanza, es una obligación, me sorprende que haya partidos que no lo apoyen».

Para pagar la luz

Por otro lado, también se aprobó aumentar la partida de Fiestas y Tradiciones Populares en 143.000 euros, un dinero que, según explicó el concejal de Economía, Álvaro Carreño, procede del ahorro que se ha conseguido al no cubrir plazas que están presupuestadas. El líder de APR pidió a la concejala de Fiestas, María José Sánchez, que explicase a qué se va a dedicar dicho dinero y ésta respondió que a la organización de la cabalgata de la próxima Feria y Fiestas de Pedro Romero, a pagar 23.500 euros pendientes de la factura de la luz del recinto ferial en el evento el año pasado, a la organización de la Navidad y a la feria del Barrio de San Francisco.

Marín volvió a insistir en que el tripartito tendrá que hacer varias modificaciones de crédito ya que «habían partido de un presupuesto irreal». «La gente tiene derecho a divertirse y la Feria vale mucho», expresó y añadió: «Una buena Feria vale 600.000 euros».

Fernández anunció la abstención de su formación por «orgullo propio» y le dijo a Carreño: «Usted (cuando estaba en la oposición) pedía sistemáticamente que bajáramos la partida de Fiestas».

Transporte urbano

El pleno del lunes también acordó llevar al Consejo Consultivo de Andalucía el contrato entre el Ayuntamiento y la UTE del servicio de transporte urbano de Ronda, puesto que ambas partes no alcanzan un acuerdo ante la petición del Consistorio de aumentar el número de kilómetros al año, principalmente, por la apertura del nuevo hospital, y la contraprestación, bien económica o en prórroga, a la concesionaria. El contrato establece una aportación al año de 100.000 euros por parte del Ayuntamiento, con una duración de cinco años y una prórroga de otros cinco y un límite de 110.000 kilómetros. «Están haciendo 30.000 kilómetros más de lo estipulado sin ninguna contraprestación», reconoció González. La alcaldesa aclaró que «en ningún momento se le va a quitar el contrato, en todo caso, se tendrán que licitar esos kilómetros de más».

El exedil de Tráfico, el popular Antonio Arenas (ya que el servicio de transporte urbano se puso en marcha bajo el mandato del PP), votó a favor de ir al Consultivo y explicó que ya «se preguntó al Gobierno andaluz sobre la apertura del nuevo hospital y no hubo respuesta», tras las críticas de la edil de APR, Josefa Valle, que señaló falta de previsión en la raíz de este conflicto.

El pleno del lunes también fue polémico cuando tocó votar si habrá pleno ordinario o no en agosto. El portavoz de APR dijo que lo contrario (por motivos de agenda, por la Feria) sería lesionar los derechos de los concejales e impedir un control efectivo del tripartito. Por ello amenazó con acudir a los tribunales y anunció que sus concejales irán al Ayuntamiento ese día. Orozco recordó que «nunca» ha habido pleno ordinario en agosto.