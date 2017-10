Teresa Valdenebro: «Ronda necesitaba una estabilidad en el gobierno que no tenía» Valdenebro posó para esta entrevista en su despacho en el Ayuntamiento / Vanessa Melgar Tras una moción de censura con el PA e IU, la alcaldesa de Ronda de la ciudad del Tajo anuncia su intención de volver a presentarse a las elecciones municipales VANESSA MELGAR Miércoles, 4 octubre 2017, 02:00

Hace un año y casi siete meses, Teresa Valdenebro (PSOE) se convirtió en la alcaldesa de Ronda tras materializarse la moción de censura que impulsó y que apoyaron el PA e IU. Le queda, más o menos, el mismo tiempo de mandato en el que quiere construir una nueva piscina y mejorar las comunicaciones y el funcionamiento interno del Ayuntamiento, entre otros.

–¿Qué objetivos se marca de aquí a final de la legislatura?

–Varios. Uno es seguir poniendo orden a nivel interno en la administración. Estamos estudiando la disolución de la Agencia pública, un ente que engloba áreas como Deportes, Asuntos Sociales, Cultura, Educación... Se trata, por el volumen de la Agencia, de incluir un ayuntamiento en otro con el fin, como digo, de dar practicidad al funcionamiento interno del Consistorio. Por otro lado, tenemos intención de poner en marcha un plan de asfaltado de calles, otro de mejora de caminos públicos y reforzar la Policía Local y la empresa municipal de limpieza, Soliarsa, además de mejorar parques infantiles, jardines y los accesos a Ronda.

–¿Y a grandes rasgos?

–Son fundamentales la mejora de las comunicaciones y la construcción de una nueva piscina junto a la Ciudad Deportiva. Son dos proyectos de mayor envergadura ante los que tenemos que hacer más cuentas y tirar de otras administraciones. Cuando digo mejorar las comunicaciones, no estoy hablando de ninguna utopía, me refiero a un asfaltado en condiciones de todas nuestras comunicaciones y en el caso de las carreteras a Campillos y a Málaga y a San Pedro, de estudios para implantar carriles de aceleración y desaceleración.

Sus retos hasta final de legislatura «Mejorar las comunicaciones» Valdenebro buscará el reasfaltado de las carreteras y estudios para implantar carriles de aceleración y desaceleración en las vías con Campillos y San Pedro «Construir una nueva piscina» Explica que recurrirá a otras administraciones con el fin de conseguir la financiación necesaria para la infraestructura que se prevé junto a la Ciudad Deportiva «Reforzar la limpieza y la Policía Local» Se marca como prioridades reforzar la seguridad y la empresa municipal de limpieza Soliarsa, además de impulsar planes de asfaltado de calles y mejora de caminos, parques infantiles, jardines y de los accesos a Ronda

–¿Cuál es la realidad económica del Ayuntamiento?

–Ha mejorado mucho a nivel de procedimientos, este ayuntamiento es de fiar: paga a los proveedores, se realizan los contratos... pero aunque exista ese orden, hay una cuestión que sigue ahogándonos. No hay problemas para el pago de nóminas, a proveedores... pero sí nos coartan a la hora de hacer inversiones, además de los préstamos a largo plazo que tiene el ayuntamiento, los planes de pago a proveedores que suponen el desembolso de alrededor de 400.000 euros al mes. No solo te imposibilita el pago, también el plan de ajuste económico que se puso en marcha y que vamos a revisar antes de que finalice el año.

–¿Cuánto debe el Ayuntamiento a largo plazo?

–Más de nueve millones.

–Ronda lleva más de diez años intentando revisar su PGOU, ¿será posible de aquí a 2019?

–Yo misma dije que podíamos hacerlo, pero no es así. Quien piense que se puede hacer una revisión delPGOU ahora está mintiendo. Estamos esperando si el actual dueño de los terrenos de la urbanización de los Merinos (Banco Popular) quiere presentar un plan parcial y retomar el proyecto o sí se va a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos; y también a que se resuelva la sentencia (ante la reclamación de los promotores de los Merinos de más de 15 millones al Ayuntamiento por el cobro de los aprovechamientos urbanísticos y la no realización de la urbanización). Si este ayuntamiento tuviese que devolver ese dinero, tendríamos que recurrir a otras administraciones, no podría hacer frente a ello. Actualmente, se nos permite hacer innovaciones... no es lo ideal, pero es lo que tenemos para sacar proyectos como la almazara ecológica diseñada por Philippe Starck y un nuevo hotel en el barrio de San Francisco, entre otros. Sí será posible la aprobación definitiva al plan especial de protección del conjunto histórico en este mandato.

–¿Cuál es la postura del Ayuntamiento ante la plusvalía?

–Su revisión está en stand by. Estamos a la espera de una regulación estatal. Es lo más prudente.

La letra pequeña Afiliada desde 2003 Ha ocupado distintos cargos en el PSOE rondeño. Es la actual secretaria general y miembro de la dirección provincial de su partido Psicóloga social Tiene 34 años, es rondeña y estudió Psicología, especializándose en el ámbito social Leer y pasear Es amante de la lectura y le gusta, desde que ocupa el cargo, pasear sola

–¿Qué balance hace de la moción de censura que registró con el apoyo del PA e IU y que le llevó ser alcaldesa?

–Muchos esperaban que esta moción de censura trajese obras faraónicas, cuestiones que han servido en el pasado, pero no son tiempos de eso. Esta moción no ha sido para cambiar un gobierno por otro, ha sido para darle un gobierno a la ciudad, un gobierno que no existía, que no se consiguió en las urnas. No es alcaldesa o alcalde el que más votos ha sacado, sino el o la que más apoyos tiene en esta Corporación y eso el PPno lo entendió. Ronda necesitaba una estabilidad en el gobierno que no tenía. Con ganar las elecciones con apenas 400 votos de diferencia y con la actitud prepotente que había tenido no vale, hay que dialogar y conseguir mayoría para sacar cuestiones adelante y lo estamos haciendo con los 11 votos y con el diálogo con APR (el otro grupo de la oposición)... ¿cuál es el grano de arena que aporta el PP? El que quiera aportar.

–¿Volverá a ser la candidata del PSOE en las próximas elecciones municipales?

–No depende de mí, pero sí siempre que así lo deseen los militantes.

–Le ha salpicado el ‘caso boda’ en el que se investiga un delito de falsedad documental en el cambio de fecha de un acta matrimonial de la hija de un exedil, lo que habría permitido a ésta acceder a un contrato y tener vacaciones...

–Espero que se aclare cuanto antes y todos los que hablan de esta cuestión se centren en lo que se tienen que centrar.