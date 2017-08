«He soñado con esto desde pequeña» Rocío Flores. V. M. Esta auxiliar de enfermería vivió el miércoles uno de los momentos más importantes de su vida al recibir la medalla de Dama GoyescaRocío FloresDama Goyesca de la Feria y Fiestas de Pedro Romero 2017 FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA RONDA. Lunes, 21 agosto 2017, 00:34

El pasado miércoles, Rocío Flores hizo su sueño realidad. Desde muy pequeña llevaba soñando con ser dama goyesca y una vez conseguido el nombramiento le quedaba por vivir una de los dos momentos más especiales para ella, el de la imposición de la medalla con motivo de la Feria y Fiestas de Pedro Romero. Flores, junto al resto de sus compañeras, asistió a una noche mágica que nunca podrá olvidar. Con orgullo y satisfacción, y alguna lágrima que otra, mostró su traje de goyesca a la vez que recibía el galardón. Han sido semanas de preparativos, de nervios y de tensión acumulada, pero al fin llegó el gran día y no pudo ser más especial.

Mucho tiempo ha pasado desde que la concejala de Fiestas, María José Sánchez, le telefoneara para comunicarle que era una de las elegidas para ser dama goyesca, recuerda: «Un día llegué a casa y vi una llamada perdida de un móvil que no conocía. Me quedé atónita cuando al rellamar se puso al teléfono María José para ofrecerme la posibilidad de ser dama goyesca. Al principio dije que me lo tenía que pensar, porque tenía muy poco tiempo para organizar todos los preparativos y quería consultarlo con mis padres. Sin embargo, no pude resistirme y a los pocos días le dije que podía contar conmigo».

Lo que más le preocupaba era el diseño y confección del traje de goyesca, ya que no sabía si tendría tiempo suficiente para hacérselo. Por ello, no dudó en ponerse en manos de Ana Gómez, quien desde el primer momento le transmitió confianza y seguridad, explica: «Había visto algunos diseños suyos. Sus trabajos son elegantes y finos, y se identifican mucho con mis gustos, así que no dude en ponerme en contacto con su taller. Tenía muy claro qué es lo que quería, aunque tengo que confesar que el resultado final ha sido un poco diferente a lo que había pensado. No obstante, estoy muy contenta con mi vestido, me parece precioso».

Orgullo de familia

La familia Flores siempre ha vivido de una forma muy particular estas fechas tan especiales, ya que regentan un restaurante junto a la plaza de toros y «siempre hemos estado entre el trabajo y la feria». La mayor de los hermanos Flores habla con orgullo de sus progenitores y sus abuelos, quienes llevan al frente del negocio familiar desde 1919, y quienes jamás han perdido la oportunidad de participar en la Feria de la localidad: «Mis padres siempre han sacado tiempo para llevarme a la feria y hacerme partícipe de ella. Mi abuelo, además, tenía un grupo de sevillanas con sus amigos y nunca faltó a una feria». No obstante, es consciente de que este año será especial, y no quiere dejar de disfrutar ni uno de los eventos que están por venir.

En las últimas semanas le han dado multitud de consejos, aunque los que sigue con más atención son los de la anterior presidenta de las damas goyescas, Ana Gómez, quien le insiste en que disfrute del que será uno de los años más especiales de su vida. Además, muchos son los amigos y conocidos que la paran por la calle para darle la enhorabuena por el nombramiento, todo un orgullo para ella «ya que supone representar a la mujer de Ronda».

Tras la imposición de la medalla, el momento que espera con más ilusión es el de la entrada en la plaza de toros el día de la Corrida Goyesca. Se le pone la piel de gallina solo de pensarlo. Del mismo modo, también espera con impaciencia la llegada de este sábado, día elegido para celebrar el Festival de Cante Grande, ya que es una enamorada del flamenco y esta es una de las citas que jamás se perdería.

Este año está cumpliendo uno de sus mayores sueños, aunque asegura que aún tiene muchos otros por cumplir: «Quiero seguir estudiando, viajar, formar una familia... aún me quedan muchas cosas por hacer y espero poder conseguirlas todas». Esta auxiliar de enfermería no se pone límite y seguirá luchando por todo aquello que le apasiona.