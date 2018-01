El Sindicato Médico denuncia las carencias que sufre el Hospital de Antequera

Representantes del Sindicato Médico criticaron ayer las carencias que sufre el Hospital Comarcal. Los recursos, consideran, «no son adecuados al crecimiento de la población, no sólo de la ciudad, sino también de la comarca». La falta de médicos y la necesidad de establecer otro punto de Urgencias dentro del municipio son las principales objeciones que desde el organismo sindical realizan a la Junta de Andalucía. Según Manuel Resa, «Andalucía es la comunidad que menos gasta en Sanidad. Hemos detectado que para cubrir la atención en las consultas y en las urgencias del área hace falta un mínimo de 25 médicos más de los que ya tenemos. En los años 90 se cubrían un cien por ciento de las urgencias y ahora no se cubren», añadió. Resa se refirió también al tiempo que desde la administración pautan para la atención al paciente. «La media de atención hoy día a cada paciente no llega a 6 minutos. Es un tiempo muy reducido para poder dar una atención de calidad», agregó.