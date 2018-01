Sichar advierte al PP en la Diputación que no va aceptar ninguna tomadura de pelo sobre el tema Marina Bravo Gonzalo Sichar, en una imagen de archivo. / SUR Ciudadanos no dará a conocer sin embargo la postura que mantendrá su grupo en el pleno sobre la diputada hasta el lunes, mientras la formación popular dice que “no debe dimitir” AGUSTÍN PELÁEZ Málaga Viernes, 26 enero 2018, 13:27

Ciudadanos no ha querido desvelar hoy si mantendrá el acuerdo de investidura alcanzado al inicio de la legislatura con el PP en la Diputación de Málaga o por el contrario se desvinculará del mismo ante la denuncia realizada esta semana por el PSOE sobre los contratos menores realizados por la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, a la empresa de su cuñado. No será hasta el próximo lunes, durante el pleno de la institución, cuando su grupo del partido naranja diga finalmente qué postura va a mantener. No obstante, ha advertido al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que no van a “admitir ninguna tomadura de pelo en este asunto” y ha afirmado que no está en absoluto de acuerdo con la postura que está manteniendo al respecto el grupo del PP.

“Miremos como lo miremos hay una clara intención de beneficiar esta empresa y se da la circunstancia de que no es la empresa de un un amigo o de alguien que quiera enchufar el partido, sino que además incumple la ley de contracciones públicas, porque en ella trabaja su pareja, que es primer grado de afinidad, y el dueño es su cuñado, que segundo grado e afinidad”, ha manifestado Sichar.

El portavoz de C’s ha lamentado que hasta ahora el PP se haya limitado a respaldar y escudar a la diputada. “Nos parece que no es lo que debe hacer”, ha insistido.

Además ha recordado a Bendodo que su formación en estos temas es bastante estricta y que ellos -el grupo en la Diputación- no van a ser menos.

Sobre la posibilidad e llegar a propiciar una moción de censura en la institución para desbancar al PP del gobierno y las respuesta sobre el caso de Marina Bravo no es la deseada, Sichar ha dicho que no quieren ir tan lejos, y se ha mostrado confiado en que tome su grupo, “con gusto o disgusto, la cumpla el PP”.

Ante esta postura de Ciudadanos, el diputado del grupo popular en la Diputación, Francisco Oblaré, ha declarado que los que está queriendo hacer la oposición es mucho ruido, pero ha recordado que lo importante del próximo pleno de la institución es que se aprueban las cuentas. Asimismo ha señalado que la Diputación no se puede paralizar y que genera al año 12.000 fracturas por un importe de 60 millones de euros, y que cuenta con 10.000 proveedores. “Hay total transparencia. Respetamos la actuación de la diputada Marina Bravo. No debe dimitir, porque no ha infringido ninguna norma”, ha dicho. Sobre la posibilidad de que Ciudadanos pueda romper el acuerdo de investidura, Oblaré ha declarado que no entiende que vaya a llegar a mayores.