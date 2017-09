Bandos municipales también por WhatsApp en Júzcar Francisco Lozano, usando el móvil, con Júzcar al fondo. / Vanessa Melgar El alcalde de Júzcar usa un grupo en esta aplicación que incluye a casi todos los vecinos del pueblo VANESSA MELGAR Lunes, 11 septiembre 2017, 00:16

Un grupo de WhatsApp de los amigos, otro del colegio, otro del trabajo y en Júzcar, también uno del alcalde. El regidor de este pequeño municipio del Alto Valle del Genal, en la Serranía de Ronda, Francisco Lozano, ha incorporado a las vías de comunicación con sus vecinos la popular aplicación de mensajería, mediante la que transmite a los juzcareños los bandos municipales y, en general, cualquier información relacionada con el ámbito competencial del Ayuntamiento del que fue declarado ‘Primer Pueblo Pitufo del Mundo’ en 2011, un nombramiento que la localidad perdió este verano tras romperse un acuerdo alcanzado sobre el uso de productos oficiales con los dueños de los derechos de las criaturas creadas en 1958 por Pierre Culliford, por Peyo. Actualmente, se negocia para recuperar la declaración, entre otros, por parte de la Diputación que está invirtiendo alrededor de 300.000 euros en Júzcar para relanzar este destino turístico para el que la llegada de los pitufos supuso un auténtico revulsivo económico y, en cierto modo, un freno a la despoblación y falta de oportunidades para sus vecinos, problemática que comparten la mayoría de los pequeños pueblos del Genal y la Serranía.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de Júzcar está integrada por 292 personas, una cifra que baja hasta las alrededor de 240 en la realidad. «Casi todos los vecinos están incluidos en este grupo de WhatsApp que se llama ‘Ayuntamiento informa’. No están varias personas mayores que no utilizan esta aplicación, pero intentamos enviarles la misma información por un mensaje de texto», explicó el regidor.

La idea de crear este grupo de WhatsApp surgió hace aproximadamente un año. «Cogimos el censo, localizamos los teléfonos móviles de cada integrante y creamos el grupo», indicó Lozano, al tiempo que especificó que no es él quien lo gestiona directamente, sino un dinamizador del Ayuntamiento. No obstante, el dirige qué información traslada a los juzcareños mediante esta vía de comunicación.

«Más transparencia que esto...»

«Creo que es una herramienta muy efectiva que usamos con frecuencia... la información creo que le llega al 90% de los miembros del grupo. Siempre se habla de transparencia por parte de las administraciones, de los ayuntamientos, de la cercanía con el ciudadano... y más que esto... Nadie puede decir que no se ha enterado», expresó Lozano. En este grupo están incluidos también los jóvenes del pueblo que usan WhatsApp, es decir, no existe límite de edad; y no posibilita a los vecinos responder a lo mensajes: «Sería muy difícil gestionarlo, pero si cualquier vecino tiene cualquier duda, nos la hace llegar directamente al Consistorio», manifestó Lozano que aseguró que esta iniciativa ha sido bien acogida en el pueblo.

El uso de WhatsApp no ha dejado de lado las vías habituales de comunicación con los vecinos, como puede ser del tablón de anuncios. Igualmente, en los pueblos con poca población, el contacto directo con el alcalde y otras autoridades es una realidad: «Esto es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, el boca a boca también funciona», dijo Lozano que llamó la atención también sobre la inexistencia de intermediarios en el grupo de WhatsApp. «No hay lugar a que se tergiverse la información. Informamos sobre cursos, inversiones que se van a realizar, obras, averías, actividades culturales... incluso, alguna vez, nos han pedido ayuda para difundir una información privada en la que necesitaba colaboración vecinal», añadió y apuntó a que el Ayuntamiento también dispone de una web y usa las redes sociales.