Ronda ultima la tramitación del proyecto para habilitar una pasarela en el fondo del Tajo Recreación de la pasarela. :: sur El Ayuntamiento redacta un plan director que requirió la Junta, que tendrá que dar su visto bueno a la infraestructura que costeará la Diputación VANESSA MELGAR Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:23

Ronda lleva ya dos legislaturas, la pasada y la presente, con el proyecto de una pasarela en el fondo del Tajo sobre la mesa, una actuación que podría desbloquearse próximamente, ya que, según el concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad del Tajo, Francisco Márquez, el Consistorio está ultimando la tramitación necesaria, concretamente, la redacción de un plan director que requirió la Junta de Andalucía sobre la infraestructura, en febrero de 2016. Este documento se está llevando a cabo por profesionales contratados por la administración local con fondos de planes de empleo puestos en marcha por el Gobierno andaluz.

«El proyecto no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Faltaba documentación y en este plan se definen el tipo de materiales que se utilizarán, el tipo de madera, los accesos... todo para que el impacto de la infraestructura en este entorno natural sea el mínimo», expresó el responsable de la concejalía de Obras y Urbanismo.

De este modo, los trabajos para habilitar una pasarela en el fondo del Tajo podrían iniciarse en esta legislatura. Cabe recordar que la Diputación Provincial de Málaga ha mantenido su apuesta por este reclamo turístico. Inicialmente, se comprometieron alrededor de 300.000 euros para hacerla realidad, una cuantía que el Consistorio tuvo que devolver al ente supramunicipal ante el requerimiento del plan director de la Junta, lo que para el ex equipo de gobierno, del PP, en minoría, antes de la moción de censura que ha sentado en el sillón en Ronda al PSOE, con el apoyo del PA e IU, supuso un frenazo en seco para el proyecto. La situación provocó un enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Junta. Ésta argumentó, tras las acusaciones del Consistorio de boicotear la actuación, que la tramitación no estaba completa y que se había presentado fuera de plazo. Pidió usar materiales que minimizasen el impacto visual y que no se urbanizasen caminos del entorno, entre otros aspectos.

Desde la Diputación, su presidente, Elías Bendodo, reiteró que este ente financiará la construcción de la pasarela, siempre y cuando ésta cuente con el visto bueno de la Junta. «Una vez que tengamos el plan director, que tiene que aprobar la Junta, presentaremos el proyecto a la Diputación», insistió Márquez.

500.000 visitas anuales

La construcción de una pasarela en el fondo del Tajo fue propuesta por el PA en la pasada legislatura, cuando esta formación, sobre la que recaía la gestión de la concejalía de Turismo, gobernaba con el PP. Según las estimaciones que se han dado a conocer, esta infraestructura contaría con alrededor de 500.000 visitas anuales y se situaría entre los espacios más visitados en Ronda, entre los que figuran la emblemática plaza de toros y el Puente Nuevo sobre el Tajo.

La pasarela, según el proyecto, contaría con una longitud de 330 metros y supondría, además, la puesta en valor de la zona de los Ocho Caños, en la barriada de Padre Jesús, en el conjunto histórico de Ronda. Igualmente, vendría a ordenar, en cierto modo, el tráfico de visitantes que registra la zona y que discurre, en algunos casos, por espacios en los que la seguridad no está garantizada. A modo de ejemplo, recientemente, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga tuvieron que rescatar a una visitante que se cayó en un punto próximo al río Guadalevín, que ha excavado, a lo largo de los años, la famosa garganta rondeña que, por otro lado, sigue a la espera de que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta la declare (a una parte de ella) Monumento Natural.