El C. D. Ronda, a por su tercera victoria en casa ante el Villanueva del Rosario La alineación del Ronda en su último partido ante el Atlético Benamiel. c. d. ronda El empate de la última jornada ante el Benamiel supo a poco a los pupilos de Miguel Ángel Morales, que confían en mejorar sus resultados a domicilio FERNANDO MORGADO RONDA. Lunes, 16 octubre 2017, 01:36

El C. D. Ronda afronta su partido de este domingo ante el Villanueva del Rosario con la confianza que da jugar en la Ciudad Deportiva, que se ha convertido en un auténtico fortín donde los jugadores dirigidos por Miguel Ángel Morales han cosechado sus mejores resultados. Un 3-0 ante el C. D. Mijas y un 6-0 contra el C. D. La Cala son hasta ahora las dos victorias del equipo, que confía en mejorar pronto sus resultados a domicilio.

No salió del todo satisfecho el conjunto rondeño de su visita la semana pasada al campo del Atlético Benamiel (1-1). Ofreció su mejor cara, pero la falta de acierto en los últimos metros le privó de la que hubiese sido la primera victoria fuera de casa. «Salimos a por el partido. Fuimos superiores en ritmo y ocasiones, llevamos el peso del partido, pero como nos suele pasar fuera de casa, cometimos muchos errores a la hora de finalizar», explica el técnico Miguel Ángel Morales.

De hecho, fue el Benamiel el que se adelantó en el marcador al comienzo de la segunda parte, tras una desafortunada jugada con varios rebotes. Pero el C. D. Ronda no bajó los brazos y consiguió empatar a través de las botas de Roberto. «El resto fue un asedio a la portería del Benamiel, pero estuvimos desacertados. Si hubiese llegado pronto el segundo gol, creo que el resultado habría sido incluso más abultado, puesto que ellos ya contaban con un jugador menos», apunta Morales. Pero en una competición como la Primera Andaluza no hay tiempo para lamentarse: «Los jugadores saben que esto no ha hecho más que empezar. Iremos a más, creceremos y seremos más contundentes». El entrenador del Ronda está seguro de que los buenos resultados a domicilio llegarán, y que mientras tanto deben impedir que se escape algún punto de la Ciudad Deportiva.

Para el partido ante el Villanueva del Rosario, séptimo con nueve puntos, Morales lo tiene claro: «Intentaremos tener la posesión y conceder las mínimas ocasiones posibles». El C. D. Ronda ocupa el duodécimo puesto en la tabla, con siete puntos. Para esta jornada recupera a Sergio Gil, sancionado, y a Rubén Vargas, que ha vuelto a entrenar tras su lesión y puede que esté disponible para el choque de este domingo.