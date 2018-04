Ronda quiere frenar el deterioro de sus antiguas Murallas En distintas ocasiones se han producido pequeños derrumbes. / V. M. El conjunto, que bordea parte del casco urbano, fue levantado durante la época de ocupación musulmana y sufre desgaste y filtraciones VANESSA MELGAR Lunes, 9 abril 2018, 00:25

El problema de conservación de las Murallas de Ronda no es nuevo. En distintas ocasiones, el Ayuntamiento de la ciudad del Tajo y otros colectivos han puesto el acento en el mal estado de estas construcciones que bordean parte del casco urbano del municipio y que fueron levantadas durante la época de la ocupación musulmana, en el siglo VIII. Es uno de los reclamos patrimoniales más visitados por los turistas, una infraestructura que pide a gritos una intervención general, puesto que los principales problemas que padece se refieren a su desgaste por el paso del tiempo, a la aparición de filtraciones de agua que afectan a la estructura, a la presencia de vegetación y a pequeños derrumbes que se han producido en distintos momentos, algunos después de intensas lluvias.

Ahora el Ayuntamiento, que creó la concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural, que gestiona la edil Francisca González, quiere intentar frenar el deterioro de las Murallas y ponerlas en valor, por lo que, según indicó, ha encargado la redacción de un plan director en el que se recogerá la situación del monumento y sus necesidades, una especie de hoja de ruta mediante la que abordar distintas actuaciones. Este trabajo cuenta con una inversión de en torno a 18.000 euros.

«A pesar de las excelentes defensas naturales de nuestra ciudad, la ejecución de murallas ha sido habitual a lo largo de nuestra historia, reforzando aquellas zonas más expuestas o de topografía más accesible. Perdido su uso a partir del siglo XVII y desmanteladas en parte, el cinturón amurallado de Ronda llegó al siglo pasado con gran parte de su perímetro en pie, pero con evidentes problemas de conservación», explicó González.

Ésta recordó que se han realizado distintas intervenciones para restaurar tramos, en los años 1960, 1970, 2000 y 2006, «pero aún permanecen muchas partes en estado precario, lo que justifica la redacción de un documento de planificación que eluda la improvisación en la actuación», añadió.

Por tanto, los objetivos que se ha marcado la concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural es revisar las normas a seguir para la puesta en valor de este Bien de Interés Cultural (BIC), en base a un estudio científico desde las vertientes histórica, arqueológica, arquitectónica y urbanística; fijar criterios de protección globales de las propias estructuras y su entorno; realizar un completo estudio patológico de las estructuras; identificar las carencias de información existentes y definir las necesidades para solventarlas; y, por último, plantear un calendario de intervenciones en un marco temporal amplio.

Inversión necesaria

De momento, desde la concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural no se ofrecieron estimaciones económicas sobre qué cuantía podrían necesitar las murallas, otro de los objetivos que se han marcado en el citado plan director. No obstante, en distintas ocasiones, desde el Ayuntamiento se ha puesto sobre la mesa una cantidad en torno al millón de euros, aunque ésta podría variar en función del resultado del estudio que se ha encargado. Igualmente, no se ha arrojado luz sobre la procedencia de los fondos que serán necesarios para las intervenciones.

El equipo de gobierno al frente del Consistorio rondeño sí se ha propuesto, como plazo para la redacción del plan director, un horizonte de seis meses. «Marcará un antes y un después en la planificación y gestión de estos elementos defensivos extraordinarios de los que todos los rondeños nos sentimos tan orgullosos», expresó González, cuya concejalía, junto a la de Tráfico, que también gestiona, quiere proteger el Puente Nuevo con la puesta en marcha de una nueva regulación del tráfico que se está aplicando.